Juan Villalba: a Nenecho “probablemente le habían pedido mi cabeza”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Juan Villalba, hasta esta mañana director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, dio explicaciones sobre el llamativo anuncio de su renuncia al cargo que había asumido cinco meses antes, atribuyéndola a “una desavenencia” con el intendente de la capital, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

“Evidentemente mi gestión estaba molestando a algunas personas que no sé de dónde vienen, no sé de dónde son”, dijo Villalba, quien especuló que “por cuestiones exógenas probablemente le habían pedido mi cabeza” al intendente Rodríguez.

“Creo yo (...) Él no me lo dijo, no tuvo el carácter o la fuerza de decirme”, lamentó Villalba, afirmando que él mismo le dijo al intendente Rodríguez “que se quede tranquilo, que yo mismo renunciaba”.

Villalba comentó que tuvo diferencias con el intendente sobre “algunas cuestiones de materia operacional”, indicando que su postura como director de la Policía Municipal era la de “cumplir estrictamente las normas”, pero que el intendente “es más condescendiente”.

“Me insinuó que aflojemos ciertas cuestiones de infracciones flagrantes. Yo no puedo tolerar eso, me pusieron para que ponga orden en base a lo que dice la ley”, declaró.

Nenecho “no dice nada”

Dijo desconocer si la intención del intendente Rodríguez de separarlo del cargo se debe a una cuestión puntual como las sanciones aplicadas ayer a vehículos mal estacionados en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco, durante el partido por Copa Libertadores de Olimpia, o un inconveniente entre agentes de la PMT y miembros de una misión diplomática estacionados indebidamente ayer sobre la calle Palma.

“(El intendente) no dice absolutamente nada”, reiteró Villalba, quien comentó que Rodríguez simplemente le dijo que “hay mucha gente a la que no le gusta” su trabajo.

Minutos antes de que Villalba anunciara su “renuncia indeclinable”, el intendente Rodríguez publicó un escueto mensaje en redes sociales anunciando la separación de Villalba de su cargo.

Villalba señaló que, desde que asumió la dirección de la Policía Municipal en marzo, comenzó a rechazar pedidos por parte de personas ya sea dentro o con conexiones en la Comuna para la liberación de vehículos retenidos.

Finalmente, Villalba reflexionó sobre su gestión de la Policía Municipal, afirmando que se va “con la frente en alto, con la tarea cumplida”, dejando una PMT “que consiguió adquirir el respeto de la ciudadanía” y logró aumentar considerablemente las recaudaciones por multas para la Municipalidad.

Opinó que su gestión demuestra que “sí se puede hacer bien las cosas”, a pesar del desinterés de la Intendencia y la falta de recursos y beneficios para los agentes de la PMT.