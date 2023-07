Juan Villalba: ¿de polémico director de la PMT a estrella de TV?

Juan Villalba, el controvertido director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, sorprendió a todos con la publicación de un video en el que aparece como principal protagonista. El material, de poco más de seis minutos, lleva el título de “Código Villalba”.

En su cuenta de la red social Twitter, Villalba compartió el video señalando: “Mostramos nuestro trabajo en un programa de tv para que todos puedan ver lo importante de mejorar el tránsito de nuestra capital. Adrián Farías, un productor argentino es el artífice de todo esto, un capo! No solo multamos, también logramos fluidez en el tránsito y salvamos vidas. ¿Qué dicen ustedes?”.

El comentario y el video, llevaron a muchos a pensar que el material era el adelanto de una especie de serie de televisión, que tendría al director de la PMT como principal protagonista. Sin embargo, el propio Villalba se encargó de aclarar que se trata solo de la intención del productor argentino, pero que hasta ahora no hay nada cerrado.

Villalba señaló, sin embargo, que este mismo viernes se difundió la información de que el futuro programa podría difundirse por un canal de cable de Asunción, pero que nada fue todavía acordado, al menos con él.

¿Juan Villalba en TV?: la intención del productor es realizar el programa

Villalba señaló que el productor argentino le comunicó la intención de realizar el programa, aunque señaló que no sería exclusivo de la ciudad de Asunción, sino que podría buscarse realizar el mismo tipo de seguimiento de procedimientos con policías de tránsito de otras ciudades del país.

Al ser consultado sobre la grabación del material, Villalba aclaró que esos procedimientos fueron realizados anoche y que al amanecer el productor ya le había enviado la edición que publicó en redes.

Aclaró que el productor le consulto que de ser posible, si es que consigue el espacio, los auspicios y todo lo necesario para producir un programa, él estaría dispuesto a participar de un programa así.

“Si hay posibilidad de que salga, yo le meto. Si hay posibilidad de que salga, sin que a mi me cueste dinero, yo le meto”, aclaró.

¿Qué muestra el material?

El material audiovisual, de poco más de seis minutos de duración, muestra una especie de trailer de algo más extenso. En él, se ve al propio Villalba arengando a los agentes de la PMT antes de un procedimiento, que asegura se da por causa de denuncias de los vecinos ante locales nocturnos.

Por las imágenes, se observa que el procedimiento se da en la zona de locales gastronómicos de Recoleta. El propio Villalba sube a uno de los camiones remolcadores de la PMT y van al operativo, no sin antes mostrar algunas infracciones que se cometen por el camino.

Al llegar, es recibido por un conductor que desde el vehículo les grita “son ladrones”, a lo que Villalba le responde “igual que vos”. Además se ve a una señora que se dedica al cuidado de vehículos, reclamar el hecho de que se sancione a sus clientes, “después de tanto tiempo”, y agrega ”Juan Villalba estuvo cenando acá y no nos dijo nada. Qué payaso este tipo, garrote lo que le falta”.

Conductores molestos por el procedimiento

Otra señorita le asegura al productor argentino que algunos de los multados son extranjeros. La señorita pregunta y al enterarse de que la infracción es de siete jornales -más de G. 700.000- pregunta si no se pude “arreglar”. Otra conductora se muestra ofuscada por que no le permiten llevar su vehículo y pagar en la Municipalidad. Villalba alega en ese caso que el conductor no tiene registro de Asunción.

La misma mujer recrimina al productor argentino el hecho de que la grabe en el momento de ser multada, a lo que el extranjero responde que están en la vía pública.

El local nocturno tiene unas motocicletas estacionadas al frente. Villalba le dice al documentalista: “estos llegan a salir en su moto con el pedo que tienen, y caen toditos”.

El director de la PMT muestra cómo quedaron despejadas las zonas de no estacionar, a excepción de uno que sigue con el cepo puesto, a la espera su dueño.

