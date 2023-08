Bloque regional de intendentes propone eliminar burocracia que frena integración

Así lo anunció el secretario general del organismo público-privado, Ramón Ortellado (argentino), quien visitó el departamento para asistir a la asunción del gobernador itapuense Javier Pereira (PLRA) y presentar a la nueva autoridad departamental una propuesta que busca agilizar el tráfico en frontera.

Lea más: Presidente del bloque regional

“Estamos trabajando en la región para buscar una gran solución bilateral al grave problema fronterizo entre Itapúa y Misiones. Buscamos acordar con los gobiernos para que el cruce deje de ser una odisea para nuestros pueblos”, sostuvo Ortellado, quien recordó que Javier Pereira fue presidente del Bripaem, cuando era intendente del distrito municipal de Cambyretá, en el 2014.

De acuerdo a lo señalado por el portavoz del bloque regional de intendentes, está en fase de culminación un proyecto que contempla “la integración real, que pasa por erradicar los trámites burocráticos en frontera, que nos llevan a perder competitividad”, dijo.

Uno de los puntos más notorios de la propuesta es trasladar los controles migratorios a 50 kilómetros de la frontera y establecer un área de libre circulación regional, similar al que existe actualmente entre las ciudades de Ciudad del Este y Foz de Yguazú (Brasil), donde el tránsito vecinal fronterizo no exige trámites burocráticos migratorios.

La caótica situación que se registra todos los días en la frontera Encarnación-Posadas nos deben unir en la búsqueda de soluciones, y en este sentido buscamos con esta iniciativa presentada al gobierno de Itapúa buscar soluciones al problema de tránsito y burocracia, indicó.

Lea más: Ruta del Maíz, de interés turístico

Ortellado mencionó también la necesidad de avanzar rápidamente en el control estricto del contrabando de combustibles desde el lado argentino. “Esto es una verdadera bomba, llevar combustible en bidones en los baúles pone en riesgo a todos los ciudadanos de ambos países”, afirmó.

Las asimetrías (cambiarias y económicas) no pueden, no deben afectar la integración de los pueblos. Hoy Argentina pasa por una de las asimetrías económicas y no debemos llegar al quiebre institucional de ningún país, señaló.

Lea más: Balsa en la “Ruta del Maíz”

“Argentina actualmente sufre al populismo y el último ganador de las primarias es del otro extremo, un talibán fundamentalista que quiere cerrar el Banco Central y gobernar en soledad”, dijo. Añadió que “no sirve para la región ni el populismo de planes (planes de asistencia) ni el fundamentalismo de cerrar todos los gobiernos regionales, debemos estar atentos a estas dos particulares formas de hacer política”, puntualizó.

Contrarios a peaje en la hidrovía

Ortellado señaló también que el bloque de intendentes y prefeitos de la región se pronunció en contra de la intención argentina de cobrar un peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. “Esta es una intención que no tiene justificación alguna y que atenta contra la política y el espíritu de integración regional”, señaló.

El Bripaem aboga por la integración regional, por la eliminación de las barreras que dificultan el comercio, el relacionamiento fronterizo que apunte al progreso y desarrollo de las ciudades, en ese sentido apunta nuestro esfuerzo, dijo.

Lea más: Asumió el canciller Rubén Ramírez Lezcano y reiteró negativa a pago de peaje en la Hidrovía

El bloque estuvo trabajando también fuertemente, en el año 2019, en un proyecto de relacionamiento comercial a través de la llamada “Ruta del Maíz”, que acortaría notoriamente las distantes entre los centros de producción del grano, en el Paraguay y el norte de Argentina, y los centros de consumo en el sur de Brasil.

Esta “Ruta del Maíz” tiene propuesto como eje al distrito de Carlos Antonio López. El proyecto del lado de Paraguay está finiquitado, pero todavía falta superar la burocracia en el lado argentino, concluyó.