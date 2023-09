Video: denuncian presunto cobro irregular para estacionar en Hospital Central del IPS

Mediante un video que llegó a la redacción de ABC Color, se observa a unos funcionarios del Instituto de Previsión Social denunciando unos cobros irregulares para estacionar dentro del Hospital Central de la previsional, comunicando esto a otra persona quien asegura tener conocimiento del hecho.

La mujer que está escuchando los reclamos de los trabajadores asegura que ante la falta de guardias privados en el lugar, los “jefes” estarían pagando a personas particulares -y por ende externas a la institución-, coincidiendo con lo reclamado por los funcionarios quienes detallan el cobro de G. 100.000 para estacionar en el predio, algo que viene ya ocurriendo desde hace dos semanas.

“Nunca en la vida pagamos; nunca nos vimos en la necesidad y siempre mostramos nuestro carnet que somos funcionarios sin problemas. Yo le dije si me da boleta legal y me dijo que no, anotan en un cuaderno a pulso; lo que hacen es completamente ilegal”, apuntó uno de los participantes de esta reunión a quien se refirieron como doctor Fracchi.

Otra funcionaria también se pronunció y calificó que estas personas que realizan los cobros son unos “intrusos” y mediante una “reverenda coima”, citando también que estos presuntos guardias particulares estarían maltratando a los funcionarios.

IPS sobre presuntos cobros irregulares para estacionar

Sobre estos presuntos cobros irregulares en el Hospital Central, el director del IPS, Jorge Brítez, detalló a la redacción de ABC que ante la denuncia, se determinó cambiar al jefe de Seguridad, quien “era el que aparentemente hacía los cobros”, sin brindar mayores datos.

Por otra parte, desde el Departamento de Prensa del Instituto de Previsión Social también confirmaron que se mantuvo una reunión ante la denuncia y detallaron que se estaría emitiendo un comunicado mañana, martes.

