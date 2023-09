Irregularidades en IPS: diputado acusa a Honor Colorado de sostener a los mismos corruptos de siempre

De “showcito” calificó el diputado Raúl Benítez del PEN a las críticas realizadas por miembros de la bancada de Honor Colorado al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, a raíz del lapidario informe de la Contraloría, que indica groseras irregularidades en el IPS durante la administración de Vicente Bataglia.

“Honor Colorado dice que no tiene nada que ver con el gobierno de Mario Abdo. Eso es parte de un showcito, ellos tienen que asumir su culpa, la culpa que tuvieron en el gobierno saliente, eso es lo que hay que desmentir y sacar de acá, porque ahora es cuando todos quieren huir, quieren sacar la responsabilidad y tirar la responsabilidad a dos, tres personas, cuando todos los que estaban ahí bancaron y sostuvieron al gobierno de Mario Abdo”, criticó el diputado del PEN.



Afirmó que puede sonar muy lindo el tratar de desmarcarse, pero la realidad es que la bancada que estuvo sosteniendo a los mismos corruptos de siempre y “vienen ahora a hacerse los churros”, fue la bancada de Honor Colorado, siendo los mismos que sostuvieron al gobierno de Mario Abdo.

HC mantiene conducta con nombramientos

Benítez explicó que si bien hay dos líneas dentro del Partido Colorado que hoy están queriendo marcarse la cancha una con otra, la bancada de Horno Colorado no puede desentenderse del desfalco de IPS, ya que fueron los que sostuvieron al gobierno anterior, y que además con los nombramientos que realizan buscan desmarcarse del gobierno anterior, manteniendo la misma conducta.

“¿A quién le acaban de asignar como asesor jurídico de IPS? A un allegado a Jorge Bogarín Alfonso. Mantenemos las mismas conductas políticas y queremos hablar de que vamos a hacer las cosas de manera distinta. Esa contradicción es la que hay que vencer y eso no veo hoy en los nombramientos”, alegó.



HC y el apriete a Mario Abdo por cargos

El diputado Benítez criticó duramente a la bancada de Honor Colorado por haber salvado del voto censura tras la interpelación al extitular del IPS, Vicente Bataglia.

“¿Cuál fue la bancada que salvó a Bataglia en su momento cuando Katia hizo la interpelación al director de IPS? Fue la bancada de Honor Colorado. No se pueden desmarcar del gobierno saliente porque especularon con cargos. Utilizaron estos casos de corrupción para poder apretarle y tener los cargos”, aseguró.

Explicó que el informe de la Contraloría indica que IPS utilizó 55 mil litros de combustible en enero del 2022 y 70 mil litros en diciembre del 2023, aumentando a medida que pasaba el año y subiendo la cantidad cuando llegó la época de campaña, entre los meses de noviembre y diciembre, siendo que IPS autorizó el uso de una cantidad de combustible y al final se terminó utilizando por G. 300 millones más.

El motivo por el que HC no presentó denuncia

Yamil Esgaib, diputado de Honor Colorado, dijo que todavía no presentaron denuncia porque la Contraloría es la que tiene que avanzar, según su criterio, y es la fiscalía la que debe actuar al conocer el dictamen de la Contraloría.

“Porque tenemos otra vez tener que abrir auditoría, dar vueltas y estar nosotros otra vez tener que llevar denuncias. Cuando es innominada, es medio flojo, no tiene la misma fuerza, deja otra vez a cargo de que se investigue y vamos a dar vuelta como siempre. A mí me gustaría que se tome el toro por las astas y que se lleve adelante, quiero ver ya gente en la cárcel y tratar de recuperar lo robado”, dijo en un debate en el programa En Detalles de ABC TV.



Agregó que pidieron informes al IPS de varios temas, entre los que destacó los más de mil títulos de propiedades que no tienen documentos, ni están catastrados y están siendo alquilados en cifras irrisorias, o están ocupadas por personas con medidas cautelares, por una administración desprolija, desinteresada. “Se fue un gobierno muy malo, corrupto, que ha vaciado las arcas del estado en todos lados. Tenemos que tratar de que se haga justicia. Preso los que robaron a nuestro pueblo”, aseguró.

Carta Orgánica del IPS

Para el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Freddy Franco, no se puede tapar con un dedo el mal servicio que presta hoy IPS, siendo que el propio presidente de la previsional, el doctor Jorge Britez, hablaba de una evasión de cerca del 60%, siendo que hoy IPS recauda US$ 102 millones, hay una evasión prácticamente del 63%.

“Tenemos que sentarnos a ver no solamente la cuestión de lo que hoy denuncia la Contraloría. Tenemos que hablar de la carta orgánica, de cómo funciona hoy IPS. Tenemos que prácticamente abandonar IPS o dejarle libre a IPS y que no forme parte de un botín político, no que el presidente de la República empiece a designar quienes son los que van a estar manejando IPS por los próximos 5 años”, refirió.



Dijo que el representante del sector de salud debe ser electo por sus pares, así como el de los aportantes, los obrero patronales, y los obreros, y que no sean designados a dedo.

No se sabe donde están los bienes

Franco dijo que según el informe de la Contraloría, hay 44.000 equipos de salud y laboratorio evaluados en G 35 mil millones que no se saben donde están, así como 5.038 equipos de computación que rondan los G 6.154 millones, 59 máquinas y equipos industriales por G 116 mil millones, 4 equipos de transporte por G 1.111 millones, una máquina y equipos agropecuarios, 5 equipos de enseñanza y recreaciones, 7 equipos de seguridad, en total, G 42.900 millones de bienes que tenían que existir que no se sabe quién tiene o en donde están.

“Del primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2023, se constató vehículos del IPS cuyo consumo de combustible superaron el promedio por cada cien kilómetros. 947 de vehículos se utilizaron por encima del promedio. Una ambulancia que debe consumir 20 litros por cada 100 kilómetros, se verificó y consume 60 litros cada cien kilómetros, un vehículo que te consume 20 litros por cada cien, esta gente hizo figurar que consumía 60 litros por cada cien kilómetros”, lamentó.



Agregó que la gente de IPS tuvo la oportunidad y el equipo necesario como para poder desmentir o respaldar sus gastos, pero no pudieron.