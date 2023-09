“El presidente de la República no tiene autoridad para elegir al representante obrero en IPS”, dice sindicalista

Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A) explicó que ahora se tiene que llamar a presentar la terna en la Central para elegir al representante obrero en IPS.

“Ahí elige como de costumbre una persona, que es el presidente de la República. Eso nosotros cuestionamos, por eso hay un estire y afloje y no se define, no se apuran para definir porque ellos están en otra cosa”, expuso.

“Nosotros, la CUT Auténtica presenta una terna, y esa terna va al Ministerio del Trabajo, y después pasa al presidente -de la República- y seguramente hay algunos asteriscos sobre algunos nombres”, desconfió.

“La estrategia es “coape he’i koa ñande amigo ikatu ñande ayuda, ñamoina koa”. De esa forma siempre hacen, por eso nosotros cuestionamos la metodología”, refirió.

“Nosotros tenemos que designar” en IPS

Dijo además: “No es que nosotros cuestionamos a la persona que le designa porque antes de que re ye pilla la mondaha na’haéi la monda’ha. Nosotros decimos que el método que se utiliza está mal. Nosotros tenemos que designar a nuestro representante”, recordó.

La única solución para el IPS es la modificación de la Carta Orgánica, porque ahí está el “karaku” de la cuestión, según el gremialista.

“Resulta que el IPS no es la seguridad social del Estado paraguayo. Eso es bola que ellos propagandean”, lanzó.

Lea más: IPS: cobertura para 30 ambulancias en aseguradora ligada a los Samaniego, costaría US$ 156 mil

“Esta es una seguridad semi privada, cuando trabajas no te preguntan si te gusta o no IPS. A lo mejor tenés un poquito más de capacidad para pagar un seguro privado y no querés irte a IPS pero si o si te descuentan”, detalló.

“Es compulsivo por ley, entonces nosotros decimos que los dueños naturales tienen que encargarse del IPS, administrar IPS”, añadió.

La CUT-A estuvo ya de acuerdo sobre seis puntos en la gobernanza del IPS con el sector empresarial. “Nosotros decimos que el representante de los trabajadores, de los jubilados tiene que ser electo en una elección libre y supervisado por la Justicia Electoral, o si no no va a tener nunca legitimidad”.

“El presidente de la República no tiene autoridad; el caso de Gustavo Arias”

Con respecto a Gustavo Arias, consejero representante de los trabajadores aportantes afirmó: “Yo no me acuerdo cuando entró Gustavo Arias, pero según dicen él entró un año después, atrasado, porque no entró en el periodo que corresponde y dice que tiene que ser en periodo presidencial”.

Más adelante expresó: “Entra un presidente de la República y ese es el que elige ahora en el periodo que va a ir. Tenemos un informe profuso, precisamente hoy en la reunión de la CUT-A, es muy profundo sobre lo que hizo en este periodo”.

Rojas también reflexionó acerca de la corrupción. “Hace tiempo que venimos analizando pero es difícil probar la corrupción, tiene una linda mansión, y eso te hace sospechar siempre, ¿de dónde sacaste tanta plata?. Esa es la sospecha que hay”, dijo.

“Pero nosotros no investigamos absolutamente nada de lo que hacen los consejeros porque no somos la fiscalía ni tampoco los autorizados a investigar”, añadió.

“Pero sí que siempre hay esa sospecha, por eso decimos nosotros al ser designado por una persona al frente del IPS que no tiene nada que ver con IPS, entonces ahí ya se inicia la sospecha”, acotó.

“Funcionarios del Estado deben 500 millones de dólares a IPS”

“Más todavía el presidente de la República es el representante de un organismo que le debe cerca de 500 millones de dólares al IPS. ¿Qué autoridad tiene él para ir a designar si ni él paga?”, dijo.

Esto en el contexto de que “hay funcionarios del Estado que aportan a IPS y esa es la deuda de 500 millones de dólares”, señaló.

“Si a vos te designa un tipo sospechado entonces decís este no va a poner a alguien como la gente”, culminó.