Robo de Tirika: Revelan que candado del zoo fue abierto con llave

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, dio entrevista a ABC luego de la polémica desatada ayer, al conocerse el robo de un ejemplar de tirika, sustraído de la Unidad de Cría del propio zoológico.

Lea más: Jardín Botánico: denuncian robo de un tirika y apuntan a negligencia de Nenecho

La directora aclaró que la Unidad de Cría, donde sucedió el hecho, tiene una sola entrada. “Todos los funcionarios deben pasar por el zoo para acceder. El portón principal está cerrado porque la Unidad de Cría, donde hay bebés, no está abierto al público, entonces solamente entran funcionarios y veterinarios”, comentó.

Relató que el pasado domingo 3 de setiembre, a las 18:00, un guardia se percató de que la jaula estaba abierta y dio aviso a las autoridades del zoo. Luego el funcionario y las autoridades hicieron la denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía.

Lea más: Piden intervención del Jardín Botánico y cierre temporal del Zoológico de Asunción

“El candado no fue forzado, la jaula no fue forzada, se abrió el candado con la llave. La llave lógicamente está dentro de la Unidad de Cría, porque por cualquier problema, o si un animal necesita algo, debe estar”, dijo. Aclaró que los funcionarios de la unidad se retiran en horario de la tarde y solamente quedan quienes están en turnos de guardia.

“No sé, dejo a cada persona la conclusión que quiera. Nosotros hicimos lo que hay que hacer. Nadie extraño entró allí adentro”, reiteró. Agregó que tomar a un animal de este tipo no es nada fácil.

Directora respondió a denuncias de inseguridad y abandono del zoo

La Junta Municipal dio a conocer el robo ayer, miércoles, en sesión ordinaria, y denunció el abandono y la inseguridad en la que se encuentra el Botánico. Ante esto, la directora respondió: “No se puede hablar de inseguridad, no tajantemente. No porque está todo cerrado, llaveado, hay guardias que corren, hay guardaparques, entonces no se puede decir que alguien entró a robar el tirika”, dijo.

Lea más: El reto de conservar al tiríka, el félido más pequeño del Bosque Atlántico Alto Paraná

“Hay personas que quieren tirar sobre el jardín Botánico, y sobre todo hacia la directora y el Jardín Botánico. Acá se está trabajando todo el día”, afirmó, en referencia a las críticas de los concejales.

En cuanto a los funcionarios, Llorens indicó que hay unos 12 funcionarios en la unidad. Aseguró que si bien tienen un horario como nombrados, ellos se quedan mucho más que lo estipulado, por “amor a los animales”. También acuden de noche, porque los animales son crías y necesitan alimentarse a cada hora.

“Entonces, no puedo permitir que se hable así de mis funcionarios que están trabajando, que vienen a trabajar sábado y domingo, aunque no tengan obligación. Ellos están porque aman su trabajo, aman sus animales”, refirió la directora.

Más de la mitad del presupuesto del zoo va a salarios

En la unidad de cría hay más de 120 animales y en total el zoológico tiene más de 800 animales. La mayoría son rescatados de las calles o casas. “Nosotros tenemos todo al día, todo documentado, nada que esconder. Sí hay trabajo a hacer, de construcciones”, aceptó Llorens.

Lea más: El reto de conservar al tiríka, el félido más pequeño del Bosque Atlántico Alto Paraná

Comentó que sí hay un presupuesto para el Botánico por parte de la Municipalidad de Asunción, pero que más de la mitad solo alcanza para pagar salarios. Alegó que ella no maneja el dinero, sino directamente la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista). También argumentó que cualquier licitación para compras se realiza en la Central y es aprobada por la Junta asuncena.

Consultada sobre las críticas a su gestión, dijo que no entiende por qué hay una persecución hacia su persona por parte de concejales, ya que ella nunca hizo política ni pretende candidatarse a ningún cargo.