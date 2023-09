Lejos de estar mejor: indígenas de Teniente Irala Fernández, sin agua potable

El sacerdote Cristóbal Acosta relató la dramática situación que viven comunidades indígenas del distrito de Teniente Irala Fernández, en el departamento de Presidente Hayes, Chaco, a consecuencia de la falta de agua potable.

El religioso contó que muchas comunidades deben recurrir incluso a tomar agua con barro de los tajamares, lo que afecta a los niños, provocándoles diarrea y dolores de cabeza. “Tengo entendido que después va a ser peor, porque ahora se está haciendo muchos cultivos de maíz y todos son transgénicos. Maíz, soja, algodón, y eso se fumiga con avión y genera otros problemas”, dijo.

“Ahora lo que pedimos urgentemente para las instituciones que tenemos, para la escuela, es agua potable para el consumo, porque están consumiendo agua de tajamar y el setenta por ciento son indígenas”, señaló Acosta, quien agregó que esta mañana la Junta Municipal decidirá declarar la emergencia distrital.

“Queremos estar mejor”: enviaron una nota a la Essap

“Hay suficiente agua en los tajamares, pero eso es insalubre, no es apto para el consumo. Por eso que yo remití una nota a la Essap pidiendo que nos ayude con agua potable para nuestras instituciones. Tenemos acá una escuela parroquial con 220 niños y otras instituciones que tenemos también con jóvenes internados”, dijo.

“Queremos estar mejor”, dijo el sacerdote, “pero creo que estamos lejos todavía, porque no todos tienen acceso a agua potable. Eso no es ninguna novedad, porque siempre la gente toma agua de la lluvia”, señaló.

El sacerdote confirmó que entre el 12 y el 13 de septiembre enviaron la nota a la Essap y que la SEN está trabajando en la zona, pero trayendo agua de tajamar, que no sirve para el consumo, aunque se está utilizando y provocando las consecuencias sanitarias correspondientes.

Ante esta situación, la cosa se complica debido a que la comunidad no tiene casi nada en el Centro de Salud del distrito. También contó que se están produciendo algunos incendios debido al intenso calor y la sequía que viven.

Essap promete envío de 11 camiones cisterna

En comunicación con ABC Cardinal, el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, prometió el envío de por lo menos 11 camiones cisterna. “El día de ayer hemos dispuesto la movilización de al menos 11 camiones cisterna de manera a que eso pueda darle por lo menos un socorro inmediato a estos habitantes que están en esta zona, hasta que podamos encontrar una solución real con el acueducto”, señaló.

Bernal señaló que esta misma mañana tendrán una reunión con respecto al acueducto, para subsanar la cuestión de su funcionamiento. Al respecto, dijo que este mediodía estarían partiendo esos camiones para llegar lo antes posible a las comunidades.

Con respecto a la nota enviada por el padre, señaló que no le llegó la misiva, pero que hace 10 días enviaron ya otros camiones en conjunto con la SEN. Además, señaló que piensan adquirir 5 camiones más para poder paliar estas cuestiones.

El padre Acosta agradeció la predisposición del titular de la Essap, pero lamentó que estas comunidades vivan esperando medidas paliativas y no soluciones definitivas a este problema que no es de ahora, sino de todos los años. Confirmó que el acueducto no funciona, pero ya fue inaugurado dos veces.

