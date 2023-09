Dantesco incendio cerca de la ruta Luque-Sanber arrasa con vegetación

LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). El incendio se reportó alrededor de las 8:00 de ayer y de inmediato comenzó a expandirse por la zona, alimentado por la sequedad de los pastizales y el calor agobiante que hacía en ese momento.

El siniestro tuvo lugar a unos 300 metros del puesto de peaje, en el departamento de Cordillera y, según los vestigios, llegó hasta las barandas que rodean a la ruta Luque-San Bernardino, en ambos costados.

El paso vehicular por la carretera se dificultó gravemente debido a la densa humareda provocada por el paso de las llamas, las cuales arrasaron con toda la vegetación que aparecía a su paso, entre pastizales, arbustos y árboles.

Agentes de la Patrulla Caminera tuvieron a su cargo el trabajo de organizar el tránsito y de alejar a los automovilistas de la zona donde se concentraba el fuego, cerca del peaje.

De esa manera se pudo evitar la propagación de accidentes de tránsito a causa de la humareda.

Aspecto desolador

Numerosas compañías de bomberos de los departamentos Central y Cordillera trabajaron conjuntamente hasta que pasado el mediodía lograron controlar la situación y extinguir el incendio, luego de una lucha y en medio del agobiante calor que hacía en ese momento.

Una vez que el fuego fue extinguido, la ruta quedó totalmente despejada de humo y todos los bomberos se retiraron de la zona para retornar a sus cuarteles.

No obstante, el siniestro dejó un aspecto desolador en la zona arrasada con la vegetación incinerada por el paso de las llamas.

La ruta Luque-San Bernardino es escenario de incendios de gran magnitud provocados en su mayor parte por la quema irresponsable de pastizales o por cazadores furtivos que se internan en cañaverales.

Consejo para los automovilistas

Los incendios forestales pueden generar serios problemas a los conductores de vehículos que van en rutas, a causa del denso humo que obstaculiza la visibilidad y podría ocasionar accidentes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó varios consejos a tener en cuenta, entre los que están reducir la velocidad a fin de evitar choques en cadena, encender las balizas de stop para reforzar la luz baja, evitar la luz alta para no encandilar, no adelantarse con un campo visual reducido y no estacionar en las banquinas.