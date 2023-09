Alerta sanitaria: Dinavisa reitera que “miel del amor” no tiene registro sanitario y recomienda no utilizarla

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) reiteró este lunes que ya en 2022 se había emitido una alerta sanitaria con respecto al producto Vital Honey, conocido popularmente como “miel del amor”, que no cuenta con registro sanitario y que se ofrece -con publicidad falsa y engañosa- como un medicamento.

“Dinavisa recomienda a las instituciones sanitarias públicas y privadas, a las empresas comercializadoras y distribuidoras, y a la población en general, abstenerse de adquirir el producto, ya que se desconoce su composición y la evidencia científica que asegure los beneficios declarados en el producto, en las plataformas digitales y redes sociales”, señalan en un comunicado.

Además, señalan que si alguna persona ha utilizado el producto y presenta algún malestar debe acudir a un médico especialista y comunicarse al correo electrónico: farmacovigilancia@dinavisa.gov.py

Miel del amor: producto puede tener graves consecuencias en la salud

El doctor César Cristaldo, director de Dinavisa, reiteró que al no contar con el registro sanitario correspondiente, al ofrecerse como un producto con efectos terapéuticos, a pesar de no ser un medicamento, no se puede garantizar la calidad en cuanto a sus componentes.

El doctor Cristaldo señaló que, ya en su momento, Dinavisa había advertido que no existía registro de estos componentes, a pesar de que se hablaba de que tenía ingredientes similares a los del “Viagra”.

Sobre los riesgos de utilizar este producto, Cristaldo señaló que para consumir un medicamento se debe tener una prescripción, debido a que un médico no puede darle la misma dosis a todo el mundo. “No es lo mismo un joven atlético que una persona de 50 años obesa, sedentaria, hipertensa y diabética”, remarcó.

“Te puede pasar de todo. Te va a generar un desequilibrio en el área cardiovascular y, de hecho, varias veces hemos visto tapas de diarios de gente que fue al reservado y no salió”, recordó.

Volverán a recorrer locales para verificar su comercialización

El director de Dinavisa señaló que en su momento ya realizaron un recorrido de control y que ahora, ante nuevas alertas sobre su venta, volverán a realizar este tipo de controles.

“Vamos a reiterar las visitas por los lugares donde tenemos denunciado que se comercializa. Vamos a realizar el sumario correspondiente y vamos a pasar al Ministerio Público, para que ellos, en su área de competencia, tomen las acciones”, recalcó.

El doctor Cristaldo señaló que el producto no debe ser utilizado bajo ninguna circunstancia, por lo que la única medida que corresponde es sacarlo del mercado y destruirlo.