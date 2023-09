Importancia de la velocidad de siembra y densidad de plantas

“Siempre es muy importante en la siembra de soja, maíz, sésamo y otro rubro, el uso de semillas certificadas de alta calidad en poder germinativo y vigor, para garantizar establecer el cultivo y seguir con los monitoreos y manejos”, explicó el ingeniero Orquiola.

Velocidad de siembra

“La velocidad de siembra influye mucho en la eficiencia de distribución de semillas por metro lineal, siempre y cuando la sembradora posea distribución de semillas por medio de discos o placas. La buena distribución es sumamente importante porque cada cultivo tiene su cantidad de producción y potencial de cada variedad elegida, sea soja, maíz, sésamo, por hablar de algunos cultivos de época; de hecho hay varios factores que influyen en la producción y uno de ellos es lograr un buen stand de plantas”, empezó diciendo.

Velocidad ideal

En lo referente a si hay una velocidad ideal para la siembra, el profesional dijo: “La velocidad de siembra ideal está entre 4 a 6 kilómetros por hora, más de 7 a 8 km/h causa una apertura más grande y abierto del surco de siembra, y por ahí ocurre una importante pérdida de humedad en esa cama de siembra, y más aún si se profundiza más de 2 a 3 centímetros, por eso es muy importante que la siembra sea sobre cobertura del suelo con rastrojos de abonos verdes, dando un resultado de gerenciamiento de agua en el perfil del suelo que es fundamental para la germinación de las semillas”.

Problema de baja densidad

“El primer daño que se puede tener si se hace una mala práctica en la siembra es la disminución en los stand de plantas por metro lineal, por metro cuadrado y por ende, en una hectárea. Cuando se disminuye por mala práctica la densidad de plantas por variedades, el primer resultado que va a dar es una pérdida de rendimiento por falta de plantas por metro cuadrado. Otro tema, es que, una vez que queden espacios sin plantas de soja o de maíz, este lugar será aprovechado por la luz solar y detrás de eso por las malezas que serán competencia directa con tus cultivos”, confirmó Orquiola.

Problema de alta densidad

Por otro lado, si se siembra mayor cantidad de semillas por metro cuadrado dijo: “En el caso de que se exagere con una alta densidad de siembra, o sea, se planta mayor cantidad de plantines por metro cuadrado, esto proporcionará un enviciamiento de las plantas y hace que las mismas tengan los entrenudos más largos (buscan el sol), y que luego harán que las plantas se acamen (tumben), y eso generará pérdidas en todo sentido”.

Menor uso de fitosanitarios

“La buena densidad de siembra, un buen stand de plantas, ayudará a que los productos aplicados también puedan ser mejor aprovechados, ya que si hay una menor cantidad de plantas se estará desaprovechando cantidad de producto, mientras que si hay un alto stand de plantas el producto no va a llegar a todas las plantas y no cumplirá su objetivo. Al final, lo que va a pasar es que en el momento de la cosecha los rendimientos no serán los esperados”, finalizó nuestro entrevistado.