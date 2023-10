Lo que dice uno de los “ocupantes vip” para justificar el despojo

El abogado Daniel Llano Benítez defendió la ocupación de la finca 916 del Ministerio de Defensa. “Yo soy el abogado que recuperó esta propiedad desde la denuncia que se presentó ante la Procuraduría de la República. Esto fue vendido en la administración de Basilio Nikiphoroff a una empresa”, aseguró sobre el inicio del conflicto en estas tierras.

El abogado señaló que se realizaron seis juicios civiles en los que intervino el Estado Paraguayo y él estuvo como coadyuvante del Estado. “La misma Procuraduría se allana a una demanda de tercería de mejor derecho, de una representación de tercera persona. Yo probé lo que tenía que probar”, señaló.

Llano Benítez aseguró que tienen como prueba dos sentencias del 2007 (934 y 998). “A través de las cuales se puso fin al primer litigio, que era la nulidad del título que el Indert y Nikophoroff entregaron a Luis María Unger Villalba”, señaló.

Consultado sobre qué documentos presentarán ahora ante el requerimiento de la Contraloría, dijo que tienen muchos juicios y sentencias, además de trámites institucionales hechos ante el Ministerio de Defensa y hasta documentos de la Fiscalía.

Asegura que tuvieron acompañamiento del INDERT: “no se pidió gratis”

El ocupante afirmó que en su momento todos entraron a estos predios “con acompañamiento del INDERT”, que designó a los funcionarios y tienen los documentos que lo comprueban.

“Tenemos allanamiento de la Procuraduría a nuestra intervención como terceros, juicio y sentencias en que el Estado paraguayo ninguna firma puso para recuperar esta propiedad. La demanda la hice solo, si eso no vale, no sé que valdría”, declaró para ABC TV sobre qué papeles van a presentar como pruebas.

El abogado aseguró que al Indert no le interesaron estas tierras y no tenía intenciones de administrarlas. “Cuando vi que no tenían interés, me reuní con Diputados, planteé el problema y se ha buscado la legalidad institucional desde el inicio y tenemos pruebas documentales de eso”, agregó.

En otro momento, dio a entender que ellos desean comprar las tierras por las cuales invirtieron. “En ninguna ocasión se pidió gratis esta parcela de tierra, nadie dijo ‘vendenos barato’. No hemos pedido gratis”, insistió.

Dijo que recurrieron a Diputados porque piden redireccionamiento de la ley para saber qué institución va administrar esta finca y se va a encargar de otorgar los títulos.

Niega invasión

En otro momento, aseguró que empresas privadas invaden otras propiedades pero no se actúa en contra de ellos. “Quiero que tengan la misma actitud que tienen de tratarle de invasores a gente buena, gente de trabajo, honorable... puede ser que tenga plata pero eso no es ningún defecto para que se le trate de ninguna forma y discriminatoriamente”, planteó.

Finalmente, insistió en que ellos arreglaron y limpiaron estas tierras que antes estaban inhóspitas. “A ninguno de los gobiernos le importó. Pero ahora que está lindo, ahora que se limpió todo, Este era un lugar lleno de víboras, yarará, todo lo que vos quieras, y ahora este es un lugar de pesca... Hay gente que está hasta hace 40 años. Jamás hubo invasión”, insistió.