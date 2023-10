Indígenas critican gestión de presidenta del Indi. Nuevamente acampan en Asunción

Alrededor de 100 indígenas llegaron esta mañana hasta la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en Asunción, desde los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú, para reclamar al Gobierno mayor atención y servicios básicos para sus comunidades. Además, criticaron la gestión de la presidenta de la entidad, Marlene Ocampos.

La mayoría de los indígenas quedó acampando bajo el tinglado, dentro del predio de la Intendencia Militar ubicado sobre Artigas y Teniente Cusmanich, donde el Indi tiene su sede. Pero otros grupos, incluidos niños pequeños, quedaron en precarias carpas, al costado de la avenida, pese al inestable clima, con temperaturas bajas y esporádicas lluvias.

“Yo veo que no le da, parece, importancia a su trabajo. Voy a tener que criticar su gestión, porque hace rato ya que pedimos audiencia para que nos vea y para hablar sobre nuestras necesidades”, manifestó Antoliano Candia, uno de los líderes Mbya Guaraní del distrito de Repatriación, Caaguazú.

Comentó que en su comunidad tienen reclamos como la falta de agua potable y servicio de energía eléctrica.

El líder indígena sostuvo que muchas familias son de escasos recursos y no reciben asistencia estatal. Durante un temporal anterior, la escuela que tenían se vino abajo, según Candia, quien agregó que desean poner en pie de vuelta el centro educativo.

Indígenas de Canindeyú y San Pedro también reclamaron atención básica

Apenas llegaron desde Canindeyú y desde San Pedro, los indígenas fueron cercados por efectivos de la Policía Nacional.

La Policía instaló un vallado perimetral en el lugar para evitar que los indígenas salieran a la calle y cortaran la avenida Artigas. Según comentaron las autoridades policiales en la zona, está prohibido el cierre de Artigas.

“El cierre de la avenida Artigas no está permitido, nosotros hablamos con los líderes que arribaron para hacer los trámites y la mayoría está en el albergue”, comentó durante la mañana el comisario Víctor Frutos.

El despliegue policial fue fuerte en las primeras horas de la mañana, para disminuir luego, con el correr del día, una vez que la mayoría de los miembros de comunidades quedaron dentro del predio militar.

Representantes indígenas ya increparon a titular del Indi anteriormente

La semana pasada circuló un vídeo en el cual se observa a una lideresa indígena increpando a la presidenta del Indi, Marlene Ocampos, a quien acusó de discriminar a algunos grupos o comunidades por no atender a sus reclamos.

“Vos no escuchás lo que yo te digo y yo soy líder. Vos dijiste que no querés saber nada de los indígenas”, cuestionó la lideresa. Ocampos reaccionó asegurando que la situación no era como describía la denunciante.

Buscamos una entrevista sobre los cuestionamientos de los indígenas con Marlene Ocampos, pero desde su equipo de comunicación dijeron que estaba en audiencia con líderes de la región Occidental y que no podía atender. Estamos abiertos a recibir sus declaraciones cuando ella lo considere oportuno.