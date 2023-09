Video: representantes indígenas increpan a Marlene Ocampos en el Indi

En un video quedó registrado el momento en el que la representante de una comunidad indígena estalla de furia contra la titular del Indi, Marlene Ocampos, y la acusa incluso de discriminar a las personas por las que debe velar que se cumplan sus derechos.

“Vos no escuchás lo que te digo y yo soy líder. Tenés que callarte y escucharnos. No podés solo ganar vos. Tenés que escucharnos. Vos dijiste que no querés saber nada de los indígenas. ¿Para qué estás acá si no nos vas a querer? Vos viniste acá para atender a los indígenas”, fustigó la mujer, quien no pudo ser identificada hasta el momento.

La exdiputada colorada Marlene Graciela Campos Benítez fue nombrada como presidenta del Indi.

Indígenas cuestionan a Ocampos

La representante indígena cuestionó el porqué la exdiputada ocupa el cargo en el Indi si es que no quiere siquiera escuchar a los indígenas.

“Esta es nuestra institución. Si no querés escuchar acá cuentos, ¿qué hacés acá? Las cosas se van a hacer como nosotros queremos. Todos los días vas a escuchar cuentos porque nosotros tenemos necesidades. Tenemos que contarte a vos. ¿A quién más le vamos a contar? Si no querés escucharnos, ¿qué hacés acá? ¿Acaso me debo ir con el comisario para contarles nuestros problemas y necesidades?”, increpó la mujer a la titular del Indi.

Antecedentes de titular del Indi

La nueva titular del Indi, Marlene Ocampos, en su administración como gobernadora de Alto Paraguay, fue auditada por la Contraloría General de la República (CGR) y en un informe preliminar se detectó un faltante de unos G. 1.800 millones que no contaban con documentos respaldatorios.

El periodo auditado fueron los ejercicios fiscales 2017 y del primer y segundo cuatrimestre del 2018.

En octubre del 2020, Ocampos pasó del abdismo al cartismo y se especuló que el cambio se debía que la Fiscalía, en ese entonces encabezada por Sandra Quiñónez, comenzó a mover el expediente abierto en su contra.