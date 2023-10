Aduana argentina incautó toxina botulínica en el puente San Roque González

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas de la república Argentina incautaron productos utilizados en centros estéticos, que se intentó ingresar al vecino país en un taxi, desde Paraguay. El destinatario registrado en la caja con los productos ilegales fue identificado como Diego Lotocki.

El descubrimiento comenzó cuando un taxi con matrícula paraguaya llegó al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El personal aduanero le preguntó al conductor si tenía algo para declarar y el hombre, de nacionalidad paraguaya, afirmó que llevaba un paquete para un cliente argentino.

Los intervinientes procedieron a utilizar un método no intrusivo de control, el escáner aduanero. Las imágenes revelaron la presencia de envases de vidrio con una sustancia en su interior.

Dentro de la caja de madera había un envase de telgopor que contenía 30 ampollas con una sustancia utilizada para lifting facial, de marca Israderm, y una jeringa con ácido hialurónico, marca Sofiderm.

Aduana argentina incautó toxina botulínica destinada a Diego Lotocki

El nutricionista reside en la provincia de Misiones, se vio envuelto en polémicas tras relacionarle con su hermano, el cirujano plástico Aníbal Lotocki, investigado desde junio de este año por “homicidio simple con dolo eventual” del paciente Rodolfo Christian Zárate, que falleció en abril de 2021, en Argentina.

Semanas atrás, en una entrevista por América TV informó que trabaja con uno de sus primos, quien es cirujano plástico. “Yo más que nada hago las relaciones públicas”, aseguró en diálogo con el programa “A la Tarde” y aclaró: “No tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Nosotros hacemos bótox, ácido hialurónico. Son cosas mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía”.

El valor de lo incautado ascendería a más de G. 8 millones. La toxina botulínica Israderm, no está habilitada en Paraguay para ningún tipo de tratamiento estético rejuvenecedor.

La neurotoxina, de venta y uso irregular, ya causó infecciones y reacciones alérgicas. En el país solo seis marcas cuentan con registro sanitario.