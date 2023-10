Nenecho insiste en que solo fue “canal administrativo” en pedido de comisionamiento de Gustavo Arias

Oscar “Nenecho” Rodríguez insistió esta mañana en desmarcarse del polémico pedido de comisionamiento de Gustavo Arias, exconsejero del IPS con muchos cuestionamientos, a la Junta Municipal de Asunción, reiterando que se trató de un pedido del concejal Marcelo Centurión.

Rodríguez hizo énfasis en que como intendente es cabeza de la institución y que cuando un concejal pide un comisionamiento, indefectiblemente pasa por sus manos remitir el pedido y firmar el pedido oficial a la institución a la que se solicita el comisionamiento.

Nenecho negó conocer a Arias

El intendente de Asunción aseguró que no conoce siquiera a Gustavo Arias. “Yo no conozco a esta persona, ni siquiera me he cruzado con esta persona”, se excusó.

Insistió en que Marcelo Centurión es el que había solicitado y que eso está expresamente descrito en la nota de solicitud, al aclarar que el pedido es para prestar servicios en la Junta Municipal, particularmente en el despacho de Centurión.

Con respecto al salario de Arias, reiteró que en caso de darse el comisionamiento, sería el IPS el que le pague el salario al polémico funcionario, denunciado por la Contraloría, luego de que en plena pandemia haya construido una ostentosa casa de verano en Areguá y copado de funcionarios su oficina.

Contadores, abogados, administradores de empresas, un médico, fisioterapeuta, nutricionista y hasta un doctor en Ciencias de la Educación figuraban en la oficina de Arias. Estos “asesores” costaron más de G. 177 millones mensuales al IPS.

