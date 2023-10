Defensa de la fiscala acusada tras denunciar “apriete” afirma que juicio es “para que otros no se animen”

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en agosto pasado castigar a la fiscala Casse Giménez por denunciar aprietes por parte del entonces senador Jorge Oviedo Matto (Unace). El abogado defensor Martín Barba resaltó que han recusado a casi todos los miembros del JEM, pero que igualmente se sigue llevando adelante la causa.

Relató que, por la ley de acceso a la información pública, hace más de 10 días solicitaron acceder a los títulos y acreditaciones de los miembros del JEM, pues sostienen que Hernán David Rivas y Orlando Arévalo no tienen títulos reconocidos para ejercer el derecho y, por ende, no pueden juzgar a la agente fiscal.

Lea más: JEM admite acusación y solicita suspensión de la fiscala Casse Giménez

“Está tratando de juzgarla gente no apta. En el caso del senador Hernán Rivas, su título no está reconocido por el Cones ni tampoco acreditado por Aneaes. En el caso del diputado Orlando Arévalo, no tiene matrícula de la Corte Suprema de Justicia. Es totalmente inaudito e ilegal”, cuestionó.

La causa está prescripta, sostienen

Además, señaló que Óscar Paciello también fue recusado porque es “juez y parte”, debido a que uno de los audios revelados del JEM era precisamente de él conversando con Raúl Fernández Lippmann.

“Cuando se lo recusa, se aferra al cargo... Hemos recusado a cinco miembros del JEM pero no se apartan. También hemos presentado los documentos de la prescripción, la causa está recontraprescripta”, enfatizó.

Lea más: Fiscala Giménez ante el Jurado de Enjuiciamiento: “Esto es una mera persecución política”

Finalmente, el abogado señaló que este juicio en contra de Giménez tiene un objetivo muy claro. “La señora tiene que ser desnudada en público para que otros fiscales y jueces, cuando les pidan que lleve el sobre, que no se nieguen o, si se niegan, que no salga el audio a luz. Ese es el mensaje que quieren dar: que ella tiene que pagar para que otros no se animen”, finalizó.