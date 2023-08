Fiscala Giménez ante el Jurado de Enjuiciamiento: “Esto es una mera persecución política”

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados incluyó hoy en su orden del día la causa iniciada por Jorge Oviedo Matto contra la fiscala Casse Giménez, en un caso derivado de los audios filtrados del JEM. La agente del Ministerio Público aseguró que es totalmente inviable el proceder y que está en un estado de indefensión procesal actualmente.

“Es jurídicamente inviable lo que están haciendo, esto se trata de una mera persecución política, debía haberse archivado porque no es competente el Jurado para el tratamiento de un hecho punible”, enfatizó para ABC Cardinal.

La agente del Ministerio Público detalló que la causa se inició en el marco de los audios filtrados, uno de los cuales era de Oviedo Matto. Mientras el exparlamentario afirma que “es montado”, Giménez asegura que tiene peritos que confirman que es su voz.

En el mencionado audio se escucha a Jorge Oviedo Matto decir: “Casse, amanecé en el banco, Casse. Yo te voy a solucionar eso. Ani ejepyapyti (no te preocupes)”.

Resaltó además la agente que la sentencia de absolución aún no está firme y ejecutoriada hasta hoy, puesto que se planteó una acción que podría terminar incluso con la nulidad de la sentencia. Agregó que ella contestó la demanda pero planteada inicialmente por la supuesta comisión de testimonio falso, en diciembre del 2022.

“Una vez que se contesta una demanda, queda trabada la misma y ya no se puede ampliar por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero todo esto están aprobando fuera de plazo, lejos de todo el procedimiento que debe regir en las actuaciones de un órgano que juzga a magistrados de carrera. ¿Cómo van a permitir la ampliación de una acusación porque la causal invocada no era la correcta? Ellos no son competentes para juzgar hechos punibles, eso se tiene que dirimir ante los órganos jurisdiccionales”, planteó.

Agregó además que solo el Ministerio Público puede formular una imputación si se llegan a tener elementos necesarios y suficientes.

Una “persecución política”

“Jurídicamente, es inviable lo que están haciendo, esto se trata de una mera persecución política”, enfatizó. La agente fiscal aseguró que el JEM debía haber archivado esta causa porque no es el órgano competente para tratar un hecho punible.

“Ellos (los miembros del JEM) pues hacen ‘cuerpo’, le llaman hacer cuerpo a este corporativismo nefasto que ahora es mucho más latente que lo que era en la época de Óscar González Daher, no lo digo yo, lo dicen los audios y todo lo que la ciudadanía llegó a tener conocimiento”, lamentó.

“Me hicieron decir que se bajó la línea de Honor Colorado y que fue pedido personal del señor Horacio Cartes, pero esta mañana he corroborado personalmente que ese señor no tomó intervención y no tiene nada que ver en esto”, agregó en otro momento.

Giménez aseguró que ni siquiera ha podido intervenir en calidad de defensa ante el JEM. “Voy a demostrar mi inocencia, tenga que recurrir a quien tenga que recurrir. No soy ninguna delincuente, señor Oviedo Matto, y lo voy a demostrar”, finalizó.