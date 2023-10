Conflicto en Lambaré por 41 hectáreas que se pretenden utilizar para parque de la salud

Dos movilizaciones en simultáneo se dieron en la tarde de este viernes en la zona de Puerto Pabla Lambaré, en donde hay 41 hectáreas que están en conflicto, debido a que la municipalidad quiere construir un parque de la salud, mientras que un grupo de ciudadanos reclama que la intendencia tome posesión del inmueble.

“Porque nosotros hacemos esta reunión acá, para que la gente pueda venir a constatar, a ver la realidad. Esta es la parte de lo que nosotros estamos negociando, porque yo tengo una resolución de la junta municipal donde a mí me concede la de poder seguir conversando para que la parte de abajo, que son 20.000 metros cuadrados, que para nosotros es inviable hacer cualquier tipo de trabajo, mucho menos para un parque de la salud, para que nosotros podamos canjear con la parte alta”, indicó el intendente Guido González.



Lea más: Raudales arrastraron a personas y motos durante temporal del jueves

Por su parte, vecinos organizados que se movilizaron en el lugar, reclaman que el canje dentro de la ley no existe, considerando además que hubo un loteamiento en el año 1979, y que mediante la resolución 11/79 se reconocieron los terrenos que por ley se deben destinar para parques y calles, suman 4 hectáreas para parques públicos y 13 hectáreas para calles.

Intendente acusa a concejales con aspiraciones políticas

Guido González dijo que cuentan con un trazado del terreno que pretenden sea transferido a la municipalidad, sin embargo, dijo que es inviable.

“Son tres concejales, candidatarse a la intendencia es el derecho de todos los ciudadanos, ahí tenés dos candidatos, uno es de mi partido, otro es del partido liberal, y uno es del encuentro, no sé si se van a candidatar, que se candidate, tiene todo su derecho. No quiere que salga en la administración de Guido González, sencillamente eso, por eso está buscando por todos lados que pueda sabotear, que no salga esto”, acusó el titular del ejecutivo municipal de Lambaré.



Lea más: Colegio de Lambaré funciona sin baño para sus estudiantes

Afirmó que en un año aproximadamente conseguirán concluir el parque con recursos propios o de la Gobernación, en caso de que consigan acordar con la empresa que habría loteado la zona.

Ciudadanos comparan caso con el de Villa Hayes

Los ciudadanos que se movilizaron aseguran que los terrenos son para plazas y tienen salida al río, además de un cauce hídrico que acusan a la municipalidad de haber taponado con basura.

“Por inacción o por lo que sea, nunca se efectivizó la transferencia hacia la municipalidad. En el 2018 salió una ley cuando se hacen los loteamientos, cuando la empresa no se hace cargo de transferir o no se hace efectiva esa transferencia hacia los municipios, o a favor del Estado, son los municipios los que tienen que accionar para recuperar esos terrenos”, denunció uno de los manifestantes.



Lea más: Video: desalojan a la “Agrupación de Bomberos Rescatistas de Lambaré”

Agregó que la situación es la misma que está pasando en Villa Hayes, que iba a pasar a favor de la municipalidad y los que están ocupando iban a pagar G entre 10 a 15 millones, mientras los lotes ya se están ofreciendo por un millón de dólares.

Reclaman que municipalidad tome posesión de terrenos

Los ciudadanos aclararon que su reclamo no es por una cuestión de dinero, se trata de un parque ecológico de la salud y quieren un parque ecológico real, no uno donde tengan bancos y hormigón armado.

“En la ley no existe el canje, existe lo que se llama permuta, yo tengo que tener en mi posesión algo. La municipalidad aún no tiene en posesión esos terrenos que les corresponde, por tanto, es nulo el hecho de hacer un canje. La municipalidad primero tiene que aceptar la transferencia y tener posesión de estos terrenos y en todo caso, luego de tener posesión, eso se puede discutir, una transferencia”, indicaron.



Lea más: Lambareños festejan 61º aniversario de distritación

Agregaron que la empresa CPDU fue la que hizo el loteamiento y son los que tenían que haber transferido el predio a la municipalidad de Lambaré, pero nunca lo hicieron.

“Queremos que se respete la resolución, más de 40 años está la resolución. No queremos canje, la empresa CPDU le dice a la municipalidad te vamos a dar la parte alta. Nosotros no queremos la parte alta, queremos la resolución original que se cumpla”, finalizaron.