“Ocupantes vip” debían presentarse hoy, pero recusaron a juez

El juez José Villalba fue recusado por la defensa de uno de los 17 “ocupantes vip” que fueron convocados para presentarse ante el Juzgado esta mañana. Las personas que ocuparon las tierras del Ministerio de Defensa tenían que presentar los documentos que, a su parecer, les otorga el derecho sobre la finca 916.

El abogado Juan Claudio Gaona, defensor de dos de los ocupantes, cuestionó la medida planteada por el otro abogado litigante. “Nos encontramos con la recusación del colega y para nuestra parte es inconducente, no es pertinente, porque si no es con el doctor Villalba, va a ser con el doctor Acosta o con otro juez. No veo el motivo. Bien podía presentarse y decir: ‘No tengo los documentos hoy, voy a presentarlos otro día’”, planteó.

El defensor señaló que es defensor de Wesley Kheler y Óscar Klassen y señaló que prepararon una serie de papeles para presentar hoy ante el magistrado. “Los documentos son los que hacen a sus derechos, contratos, certificados de adjudicación, informes del Indert, de la Municipalidad, la ANDE y Essap. Estamos listísimos para presentar”, aseguró.

Finalmente, afirmó que, por su parte, van a aguardar que se determine qué juez va a reemplazar al magistrado recusado y realizará las diligencias. “Esta es la instancia donde tenemos que presentar los documentos y, si la Procuraduría nos convoca, claro que vamos a estar”, aseguró.

