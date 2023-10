Exportación de carne paraguaya a Taiwán creció 2,1%

La exportación de carnes bovina y porcina desde Paraguay hacia Taiwán está registrando incrementos y al cierre de setiembre suma US$ 172,5 millones, acorde con el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En el desglose, en el periodo señalado Taiwán compró unas 30.566 toneladas de carne bovina por US$ 154,5 millones, representando el 14% del total exportado por Paraguay hasta siembre de este año. Como contexto, recordemos que hasta setiembre pasado, nuestro país exportó cortes de carne bovina este año en un volumen de 235.259 toneladas por US$ 1.121.568.000. También, que el mercado de Chile, de enero a septiembre representó para Paraguay unas 92.876 toneladas de cortes de carne por US$ 478 millones, que es el 43% de nuestros envíos de carne bovina.

En cuanto a las menudencias bovinas exportadas desde nuestro país hacia Taiwán al noveno mes de este año fueron de 3.158 toneladas por US$ 7,6 millones, representando dicho mercado el segundo mejor comprador de Paraguay en este rubro.

Senacsa: carne de cerdo se fortalece

Con relación a los envíos de carne de cerdo a dicho destino en el periodo parcial referido de este año, el informe detalla que fue de 2.791 toneladas por US$ 8,5 millones, lo que significó el 54% en relación al total exportado de dicho producto y principal mercado.

Sumando las exportaciones de carne y menudencias bovinas desde Paraguay hacia los 50 mercados del mundo, al cierre de setiembre de este año alcanzaron US$ 1.184,3 millones en total, según datos del Banco Central del Paraguay, señala el reporte del embajador paraguayo en Taiwán, Carlos José Fleitas Rodríguez.

En ese contexto, el embajador paraguayo en Taiwán, Carlos José Fleitas Rodríguez, destaca que además de ser el segundo destino más relevante de la carne bovina paraguaya, experimentó un aumento del 2,1% en volumen, al cierre de setiembre de este año en relación con el mismo periodo del año anterior.

Mercado clave para la carne porcina

Por otra parte, desde el sector de la producción y la industria de la carne de cerdo de Paraguay se destaca que para el clúster porcino del Paraguay la apertura del mercado de Taiwán para la exportación de carne de cerdo, desde enero de este año, fue clave para superar la crisis que atravesaba, tras el cierre de los mercados de Rusia y Georgia, según afirmó recientemente el presidente del Frigorífico Upisa, Ricardo Wollmeister, durante una reunión del rubro en la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Las informaciones indican que el sabor de la carne de cerdo paraguaya registró muy buena aceptación entre los consumidores taiwaneses y se posicionó entre los mejores ofertados en dicho mercado.