Denuncian irregularidades en inscripción de candidaturas en Centro de Estudiantes de UNA, Quiindy

El TEI del Centro de Estudiantes de Derecho dejó fuera de las elecciones a realizarse el próximo 28 de octubre a estudiantes del Movimiento Universitarios Nacionalistas, que presentaron candidaturas para el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sede Quiindy.

Los afectados del Movimiento Universitarios Nacionalistas son Bartolomé Vera, Jorge Digalo Leguizamón, Sergio Zaracho, Matías Medina y Milka Fernández. Este grupo de estudiantes está enfrentado con miembros del Movimiento Renovación Estudiantil Democrático de Quiindy (Redq), que postula a Pamela Méndez, Clarise Morales, Milena Duarte, Clara Isasi y Diego Isasi para integrar el Centro de Estudiantes.

Los afectados denunciaron que el TEI de la institución dictó la resolución Nº 05/2023, por la cual reconoció solo la candidaturas del Movimiento Renovación Estudiantil Democrático de Quiindy (Redq). Mediante la disposición también se dejó deja fuera de las elecciones estudiantiles para elegir a sus representantes ante el Centro de Estudiantes, denunció uno de los postulantes del Movimiento Universitario Nacionalista, Matías Medina.

Matías Medina explicó que su movimiento presentó en tiempo y forma la inscripción, con todas la documentación que exigen para la elección de representantes estudiantiles ante el Centro de Estudiantes. Sin embargo, el TEI, que preside Marcelo Matías Briñoccoli Rojas, dictó la resolución Nº 5 por la cual se acepta solo las candidaturas presentadas por el movimiento Redq.

Se quejó de que recibieron como respuesta que la nota de inscripción de candidaturas de Universitarios Nacionalistas supuestamente no se presentó en forma. “Y en eso mienten porque no existe un formato institucional para presentación de candidaturas”, dijo.

Alegan que supuestamente “habíamos llegado a un acuerdo con ellos, de que nuestro grupo no presentaría candidatura, sacaron una resolución reconociendo solo la inscripción del grupo Redq, que integra el hermano de la directora Clara Isasi”, añadió Medina.

Piden ayuda a profesionales para denunciar ante las instancias legales

Medina manifestó que no aceptaron competencia porque tienen temor de perder las elecciones debido a no tienen cantidad de votos para enfrentarse de manera limpia y transparente en unas elecciones. Añadió que ante la situación presentada solicitan la solidaridad de profesionales del derecho que les puedan ayudar a denunciar donde corresponda este hecho irregular. Además, no descartan la posibilidad de solicitar la intervención de la Facultad porque se vienen permitiendo hechos irregulares apañados por las autoridades locales.

Intentamos hablar con el presidente del TEI de la Facultad, Marcelo Matías Briñoccoli Rojas pero el mismo no respondió nuestra llamada.