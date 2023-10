¿Puedo tener de mascota a un mykurẽ?: esta es la respuesta

Actualmente circulan varias informaciones sobre los alacranes en Paraguay luego del fallecimiento de un niño que fue víctima de la picadura de este insecto en Asunción. Entre las opciones de cómo evitar la presencia de estos bichos en las casas, una especialista resaltó que los mykurẽ se alimentan de estos animales que pueden ser venenosos.

La “Doctora Mykurẽ”, Loiken Knöpfelmacher, especialista en estas zarigüeyas expresó que “por fin llegó el momento” para un mayor conocimiento sobre este animal que llegaba a ser maltratado o hasta asesinado en algunas ocasiones ante algunos “mitos” sobre ellos.

“Antes eran vistos como un demonio y se los maltrataba; ahora con varias campañas disminuyó esto también pero lastimosamente tuvo que ocurrir una desgracia para que la gente abra los ojos y vea el beneficio que tienen estos animalitos”, comenzó relatando.

Asimismo, la activista por la protección de esta especie comentó que mientras la gente duerme, “ellos (los mykurẽ) están fumigando nuestro patio”, comiendo cucarachas y también alacranes, asegura.

Los mykurẽ: ¿Pueden ser mascotas?

Una pregunta que surgen sobre estos animales es que si pueden ser mascotas y la especialista automáticamente contestó que no al tratarse de un animal silvestre.

“Nunca van a tener costumbre de mascotas; nunca va a querer ser faldero. Ahora me llegan denuncias de venta de estos animalitos y yo les aviso que les va a caer el Ministerio del Ambiente; son animales silvestres”, confirmó.

Por otra parte, Knöpfelmacher también dijo que estos animales no van a atacar a un humano, de hecho, tampoco buscan interactuar con las personas y en el caso que vean la presencia de una, van a huir al instante. En el caso de las mascotas, citó que principalmente los perros sí podrían atacar a estos marsupiales, mientras que los gatos atacarían a las crías.

“Si le encontrás a un mykurẽ en tu patio o en un árbol, le dejás nomás ahí, no hay que rescatarlo ni nada. Si te ven, van a correr, si te acercás, van a correr más rápido. Ellos no atacan y no transmiten rabia, su temperatura corporal es muy baja. Cumplen un rol y no son comadrejas, son marsupiales, tienen marsupio y las comadrejas son mustélidos, esos animales sí son carnívoros, mientras que las zarigüeyas se alimentan de insectos”, concluyó la especialista en comunicación con ABC Cardinal.

