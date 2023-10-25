Cristian Turrini pide su absolución en juicio oral y público por narcotráfico

El juicio oral y público al abogado Cristian Turrini, exdirector de TV Pública por presunta tenencia y tráfico internacional de droga, prosiguió hoy, con la presentación de los alegatos finales de la defensa. El abogado Eduardo Cazenave solicitó la absolución de su defendido, tras afirmar que a su criterio, el Ministerio Público no pudo demostrar la responsabilidad de su defendido en el narcotráfico.

No obstante su petición inicial, el defensor solicitó al Tribunal de Sentencia que si decide condenar a Turrini, aplique la condena de tres años de pena privativa de libertad. Este es precisamente el tiempo que su defendido se encuentra en prisión, de manera a que si el colegiado accede a dicho pedido, Turrini podrá recuperar su libertad.

“Pedimos la absolución como sostuvimos siempre, sobre la base de la ausencia de elementos que involucren de forma directa al señor Cristian Turrini con esta carga de cocaína que fue mimetizada en la carga de carbón”, indicó el abogado Cazenave.

“Nuestra hipótesis fue mucho más contundente y reforzada a lo largo del juicio público, más aún teniendo en cuenta que el elemento fundamental de la acusación que vinculaba supuestamente a Turrini con la carga era una mesa de metal que finalmente dio negativo al resultado de cocaína. Mal podríamos basar una acusación o una pretensión punitiva en una prueba que no existe. O como dijo la fiscala “pudo ser alterada”, una prueba alterada tampoco existe”, agregó Cazenave, tras sostener que también detectó contradicciones en los testimonios ofrecidos por la Fiscalía.

Este juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado con Alba González y Dina Marchuk, que tras escuchar los alegatos de la defensa, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 2 de noviembre a las 10:00.

En la oportunidad, la audiencia continuará con réplica, dúplica y posteriormente, los magistrados se retirarán para deliberar la sentencia.

En la semana pasada, la fiscala Elva Cáceres, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, solicitó una condena de 15 años de cárcel para Turrini, al que atribuye participación en la logística para el envío a Bélgica de la megacarga de 2.906 kilos de cocaína en carbón, aprehendida en Villeta, 2020.

La acusación fiscal sostiene que Cristian Turrini se encargó de la logística conjuntamente con el empresario Alberto Ayala Jacquet. Ambos llegaron juntos al juicio por presunta tenencia y tráfico internacional de droga, pero una vez ahí tomaron rumbos distintos.

El 14 de febrero pasado, primer día del juicio, el Tribunal de Sentencia resolvió desdoblar el juicio con relación a Ayala Jacquet, El colegiado tomó la decisión luego de que la defensa solicitara suspensión de la audiencia tras argumentar que existe una acción de inconstitucionalidad planteada contra la admisión de la acusación pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Para MP, Turrini se encargó de la logística para envío de droga a Bélgica

La acusación presentada por los fiscales Elva Cáceres e Ysaac Ferreira sindica a Turrini como responsable de la carga de droga incautada en octubre de 2020; y pudo establecer también que el mismo organizó en connivencia con Alberto Ayala el envío del cargamento de cocaína simulada con carbón vegetal, que pretendía ser enviado a través de la empresa Tres A a Bélgica y de allí a Israel.

En setiembre de 2020 los investigadores montaron vigilancia en las cercanías de un inmueble utilizado como depósito por Turrini y detectaron contenedores cuya exportación fue tramitada por la firma Carbosur SA, propiedad de Ayala Jacquet, vía fluvial desde Terport.

En la tarde del lunes 19 de octubre del 2020, agentes de la Unidad de Investigación Sensible (SIU), con apoyo de efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía, detectaron el primer cargamento de 2.331 kilos de cocaína en un contenedor repleto de carbón, cuyo destino inicial era el puerto de Amberes, en Bélgica. Tras el descubrimiento fue detenido el dueño de la carga, el abogado Turrini.

Otros procesados por narcotráfico

Los trabajos en el lugar prosiguieron durante toda la semana, debido a que había otros 10 contenedores también cargados con carbón que fueron despachados por Turrini, que tenían el mismo destino. Al mismo tiempo fue capturado Ayala, quien supuestamente proveyó el carbón, pero en la tarde del viernes 23 del mismo mes, los agentes detectaron otros 575 kilos de la droga, en un contenedor cargado con bolsas repletas de carbonillas.

Según el Ministerio Público, toda esa coordinación logística y comercial hecha por Turrini y Ayala Jacquet fue para dar fachada de licitud a la operación de remisión de la cocaína al extranjero.

También han sido imputados en esta causa a Andrés Mauricio Fernández Acevedo y el argentino Ricardo Ariel Aquino, por el “Caso Swiffer”, abierto en el mes de julio de 2020, cuando cayeron los 3.406 kilos de cocaína en Bélgica.

Mientras que por la misma causa, también fue procesado Marcos Julián Mercado Gómez, en calidad de autor, pues este se desempeñaba como encargado de planificación en la terminal portuaria Terport de Villeta.