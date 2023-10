Manifestación de personal de blanco: piden que dinero de fallido aumentazo a políticos sea invertido en Salud

La doctora Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) aseguró que el personal de blanco que protesta en inmediaciones de Mburuvicha Róga, sigue esperando poder acceder a una audiencia con el presidente, para acercarle sus reclamos.

González señaló que para el sector fue una verdadera bofetada escuchar la fundamentación que el gobierno daba apara el fallido aumentazo al Ejecutivo y al Legislativo, mientras que ellos escuchan cada año que hay que seguir sacrificándose entre todos para poder darle prioridad a ciertas inversiones que necesitamos.

“Para nosotros fue algo totalmente indignante tener que escuchar eso siendo que nosotros siempre escuchamos la respuesta de que dinero para salud no existe”, reclamó la doctora González.

La representante de los médicos enfatizó que ellos ya agotaron todas las instancias para abajo del presidente, y no tuvieron una respuesta, y que tienen la promesa de ser recibidos por el presidente, pero a esta hora ya les responden con evasivas.

Lea más: Personal de salud se manifiesta frente a Mburuvicha Róga exigiendo nivelación salarial

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con retiro de adenda, quedan flotando USD 1 millón

La doctora González reclamó que con el retroceso del gobierno en el fallido aumentazo a políticos, se podría mejorar el ajuste que el personal de blanco espera hace años.

“Si realmente se confirma el rechazo, tienen USD 1 millón que está flotando y que le pasen eso al sector salud entonces. si ellos iban aumentar G. 5 millones, existen personas en el sector salud que iban a aumentar G. 32.000 y con ese millón de dólares le podemos subir a un G. 100.000, dividiendo entre 41.000 personas”, dijo.

Recordó que “para el concurso de 32 mil guaraníes -de aumento al que algunos médicos accederían- a G. 400.000 en promedio, se tiene que presentar un montón de papeles y también se tiene que rendir un examen. Cuando ellos quieren, adjudican nomás sin ningún tipo de burocracia a algunos sectores pero para salud le ponen todo tipo de trabas para acceder a un reajuste”, criticó.

“En realidad no tendría que haber ningún concurso porque no es promoción, sino que es solo reajustar algo que no tenía que haber sido el porcentaje mínimo sino que tenía que ser por lo mínimo 40% así como dijo Santiago Peña cuando quiso reajustar su salario”, dijo González.

Lea más: Personal de blanco reclama irrisorios aumentos, mientras legisladores piden aumentazos

41 mil trabajadores de salud aguardan respuesta

La doctora González señaló que hoy el gremio de salud se convocó en distintos puntos del país ante la indignación del aumentazo y de la forma en la que ellos tienen que conseguir sus pequeños reajustes.

La representante del gremio médico remarcó que más de 41.000 de los 64.000 funcionarios de salud se encuentran en estas condiciones, y que el reajuste del piso es mínimo. “Existen médicos que están ganando entre G. 3.600.000 y G. 4.980.000, y a los que se les va a reajustar es a G. 5.000.000.

“Dos mil médicos reajustarían G. 32.000, cuatro mil médicos reajustarían un promedio de G. 400.000, y veinte médicos reajustarían un poco más de G. 1 millón, pero hay que tener en cuenta que esos médicos llevan más de cinco años en función con sueldo de licenciados de G. 3.600.000″, reclamó.

Lea más: Parlamentarios ganan G. 800.000 por hora, señala exministro de Hacienda

En Clínicas también aguardan compromiso del Ministerio de Economía

Por su parte, Derlis Torres, vocero del Sindicato de Funcionarios y Trabajadores del Hospital de Clínicas explicó que en una reunión con el viceministro de Economía hubo un compromiso de trabajo para mejorar los insumos, medicamentos, reactivos y terminar el proceso de nivelación salarial del personal de blanco.

“Nuestra reivindicación implica unos G. 18 mil millones, que vamos a pactar en un documento hasta conseguir en el 2024 fuente de financiamiento hasta adquirir esos beneficios que estamos pidiendo”, puntualizó. “Nosotros habíamos solicitado que el presupuesto para el Hospital de Clínicas sea blindado en el tema que abarca insumos, medicamentos y reactivos”, detalló.

Torres señaló que están a la espera de la firma de un acta de compromiso con el Ministerio de Economía que podría darse esta semana. “Siempre apostamos al diálogo y eso esperamos de nuestras autoridades, poder llegar a un acuerdo”, manifestó el funcionario.

Lea más: Médicos contratados deben concursar para recibir aumento de G. 32 mil