Profesionales piden mesa de trabajo sobre el proyecto que regula el ejercicio de medicina estética

Desde la Asociación de Profesionales y Establecimientos de Estética Cosmetológica (Apeec), trabajadores asientan postura sobre el proyecto de ley que “regula el ejercicio de la Medicina Estética”, con media sanción en la Cámara Baja.

Lea más: Diputados regulan el ejercicio de la medicina estética

Zulema Benítez, titular de la Apeec, aclaró que no están en contra del proyecto de ley, pero subraya que, con las modificaciones de forma hechas en la ley, se pone en riesgo el trabajo de aproximadamente 10.000 profesionales de la estética cosmetológica a nivel nacional y a 30.000 trabajadores de manera indirecta.

En ese sentido, desde la Asociación subrayan la importancia de instalar una mesa de trabajo con el fin de trabajar en varios puntos de la ley. Benítez resalta que son tres los términos más importantes que se deben trabajar.

Lea más: Absuelven a kinesióloga acusada por muerte de joven tras procedimiento de agrandamiento de glúteos

“Objetamos el artículo Nº 2, que habla de técnicas no invasivas para un tratamiento”, expresó la presidenta de la Apeec. Aclaró que los tratamientos no invasivos conforman la cosmetología y cosmiatría. “Nosotros no hacemos tratamientos invasivos”, asintió Benítez.

Piden trabajar en puntos del proyecto de ley

Mencionó que otro punto cuestionado es el artículo N° 4 de dicha Ley. Según detalló, en un apartado habla de los aparatos utilizados en el ámbito de la medicina estética. Destacó que no se mencionan ni se especifican los materiales, lo que genera preocupación en el área ya que trabajan con diversas herramientas.

El artículo N° 5 también es cuestionado por esta agrupación de profesionales. Destacan que dicho punto también hace referencia al uso de cosméticos. “Quieren que seamos dependientes de ellos (por el Ministerio de Salud)”, expresó Benítez.

Lea más: Diputados analizarán ley que regula, habilita y cancela centros estéticos

Según agregó, en el artículo N° 6 se vuelve a tratar el el tema de aparatología de uso médico, sin especificación. “Nosotros estamos capacitados para usar más de 20 aparatos no invasivos”, manifestó.

Se genera una gran controversia con Salud, dicen

La titular de Apeec detalló que también se vive una gran controversia desde la pandemia. Subrayó que anteriormente tenían registro del Ministerio de Salud, pero mediante un decreto, fueron sacados. “Tenemos títulos habilitados por el MEC. Muchos tenemos profesional, pero la nueva generación debido a una resolución”, destacó.

Destacó que la controversia se da para la habilitación de una establecimiento. El Ministerio de Salud Un establecimiento debe estar habilitado por el Ministerio de Salud, que ya no otorga registro a los profesionales.