Evacuan a las primeras 40 familias en Villa Florida tras crecida del río Tebicuary

A consecuencia de la crecida rápida del río Tebicuary en la ciudad de Villa Florida, Misiones, unas 40 familias tuvieron que abandonar sus viviendas entre el día de ayer sábado y la jornada de hoy domingo. Las zonas afectadas son de los barrios, Manga Yvyra, Manga Ita y San Francisco.

La señora Gloria Torales, una de las afectadas mencionó que ya está abandonado su vivienda porque ya fue alcanzada por las aguas del río Tebicuary. “Al amanecer de hoy ya alcanzo mi casa el agua y lastimosamente tuve que dejarla”, lamento.

“Yo me estoy instalando en un patio donde no alcanza el agua y allí vamos a quedarnos hasta que baje todo nuevamente. Por suerte ya estamos recibiendo la primera asistencia a mi me entregaron carpas para poder armar un pequeño refugio y quedarnos allí”, expresó Torales.

Se está coordinando la asistencia, dijo gobernador

En ese sentido el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR), manifestó que ya están coordinando todas las acciones para poder asistir a estas 40 familias y 67 oleros afectados. “La ayuda ya está proyectada, lo que estamos haciendo ahora es establecer los sistemas de entrega, relevar todos los datos precisos, para que esa ayuda pueda llegar a las personas que están necesitando”, manifestó Ramírez.

Son unos 45 kilos de kits de alimentos que estarán recibiendo estas porosas por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). La secretaría de acción de la Municipalidad de Villa Florida, Gloria Riveros, comentó que desde el municipio están realizando la primera asistencia entregando carpas a los afectados.

“Nosotros ahora estamos entregando carpas a estas familias afectadas, además realizamos la evacuación de los mismos de sus hogares, como también estamos preparando los albergues donde van a estar ellos en estos días. Desde la EBY y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), recibimos la información que en estos primeros días de esta semana estarán proveyendo los víveres, más carpas y chapas a los damnificados”, señaló Riveros.

También comentó que desde la intendencia están preparando varios lugares como albergue y que ya están siendo utilizado por estas familias. “Los albergues que estamos habilitando son la cancha del club 12 de junio, Sport Tebicuary y en el tinglado municipal”, concluyó Gloria Riveros.