Manifestantes exigen pagos de IPS y reintegro de personas despedidas

Un grupo de manifestantes protestó este lunes por la mañana frente al Palacio de Justicia, en Asunción, denunciando incumplimientos del Código del Trabajo en relación a la maternidad y el apoyo a la lactancia materna, además de evasión de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Tenemos trabajadores sin seguridad social, sin IPS, pedimos al Juzgado en lo Laboral que comunique de oficio la evasión en seguridad social”, dijo el abogado Juan José Bernis, quien acompaña la protesta.

Lea más: Jueza favorece a empresa que despidió a mil obreros en Limpio

Bernis señaló que el IPS está “quebrado” porque a los trabajadores “se les descuenta el 9 por ciento para el pago de IPS y no llega (…), por complicidad de las autoridades (de la previsional) que fraccionan y financian el pago”.

“La seguridad social no se fía”, dijo.

Estado de lactancia

La manifestación se realiza en repudio del despido de una mujer en estado de lactancia y una decisión de parte de la jueza Greta Aquino, quien negó el pedido de reintegro de la misma a su puesto de trabajo argumentando que el certificado de lactancia fue presentado de forma posterior a su desvinculación.

Lea más: Trabajadoras de limpieza del IPS denuncian falta de pago de sus salarios

Bernis lamentó que “los fiscales del fuero penal no se han capacitado, no entienden el fuero laboral; llevamos denuncias por evasión y no corren”.