Se encadenan frente al MEC y exigen respuestas ante supuestas irregularidades en ocho escuelas

Frente a la sede del Ministerio de Educación se instaló una carpa de padres que se encuentran exigiendo respuestas ante múltiples denuncias presentadas oficialmente desde hace varios meses, por varias irregularidades.

Alejandra Villafañe, una de las madres que ya se encadenaron, relató que llegaron a este extremo porque desde hace más de 10 meses vienen presentando denuncias formales por nota, pero los directores siguen sin ser apartados de su cargo pese a la gravedad de las sospechas.

“Se presentaron las denuncias sobre irregularidades como maltrato, malversación de fondos, merienda escolar y almuerzos, en que otras personas son beneficiadas o se están mal utilizando y están consumiendo otras personas sin que llegue en algunas ocasiones a los destinatarios, que son los alumnos”, señaló.

Según el comunicado oficial emitido por la la Coordinadora de Familias y Docentes en Defensa de los Derechos a la Educación de Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad y el Movimiento Nacional de Familias contra la Corrupción en el MEC, las irregularidades se presentan en las siguientes instituciones educativas:

Colegio Nacional EMD Ysaty

Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero

Escuela Básica N° 142 María Felicidad González

Escuela Básica N° 343 Manuel Ortiz Guerrero

Escuela Nº 3 Don Luis Braille

Escuela Básica Nº 1.523 Juana María de Lara.

Escuela Básica N° 221 Chaco Paraguayo

Escuela Parroquial Subvencionada San Pedro y San Pablo

¿Qué denuncian los padres frente al MEC?

Son varios los reclamos planteados por los padres, pero entre los más resaltantes se encuentran los siguientes puntos:

Maltrato, persecución y hostigamiento a niños y adolescentes, algunos de ellos con discapacidad

Normalización de portar armas y drogas en las instituciones educativas

Irregularidades en distribución de merienda y almuerzo escolar

Los padres sostienen que el MEC lleva meses sin dar una respuesta real a los planteamientos, “minimizando o suavizando” los problemas y dilatando los diálogos hasta la finalización del año escolar.

La respuesta de una de las directoras

Amada Apuril, directora del Colegio Ysaty, aseguró que su gestión ya fue auditada y sumariada pero “salió todo bien”. Indicó que no sabe qué pretende la madre que protesta frente al MEC puesto que no existen causales en su contra. “Mi gestión es impecable”, insistió.

“Parece que quiere algún cargo político, seguramente en su cabeza lo que hay irregularidades porque no encontraron nada”, reclamó y hasta aseguró que la persona que la acusa tiene causas abiertas por narcotráfico.

Por su parte, Edith Rojas, representante de padres de la misma institución educativa, aseguró que la madre que protesta frente al MEC no les representa. “Tenemos toda la documentación precisa, no tenemos por qué ir ante el ministerio a crear zozobra porque ya hemos hablado con el ministro. Esta mujer no nos representa”, señaló.