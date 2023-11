Arañas en la Costanera generan susto: ¿son peligrosas?

Un usuario de TikTok compartió las imágenes de una araña en un banco de la Costanera de Asunción y aseguró que vieron que la misma especie está copando los asientos que se encuentran en la zona. Esto generó un gran susto entre los internautas, pues el que captó el video hablaba de que podría ser peligrosa y pedía tener mucho cuidado.

Expertos la identificaron como una Latrodectus geometricus, una especie muy común en Paraguay, también conocida como viuda marrón o geométrica, por el diseño de la mancha que tiene en la espalda.

Lea más: ¿Qué hacer ante picaduras de serpientes, arañas y escorpiones?

Según los datos disponibles, la picadura no es de importancia médica. Si bien puede generar dolores y molestias locales, no es letal como la viuda negra, pese a su parecido y parentesco.

El biólogo Adolfo Borges, especialista en toxicología de fauna peligrosa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), confirmó al ver la foto que se trata de esa especie mencionada e hizo énfasis en que no es tan peligrosa como la viuda negra. No obstante, indicó que no puede dar mayores detalles sobre la sintomatología.

Una araña venenosa, pero no de riesgo letal

Según los datos disponibles en la red, el color de esta especie va entre el marrón, el gris y el negro. Al igual que todas las especies de Latrodectus, la viuda café tiene un veneno que utiliza para matar a sus presas y para defenderse. Sin embargo, esta especie no es muy agresiva y tiende a esconderse de los humanos.

Generalmente, esta araña tiene su telaraña entre los árboles, para poder cazar y tienden a ser más activas durante la noche. Come una gran variedad de insectos, por lo cual forma parte de la cadena de biodiversidad que controla la población de los mismos.

Lea más: Las arañas más temibles

La Guía Médica del Ministerio de Salud de Argentina habla sobre estas arañas y aclara que no son de gran importancia médica. “En la Argentina hasta el momento, su veneno no demostró poseer toxicidad en mamíferos, tal como se manifiesta en otros países”, indica el documento elaborado por el Programa Nacional de Prevención y Control de Identificaciones.

Según dicha institución, estas arañas viuda “marrón o café” son de hábitat peridomiciliario rural (el más habitual) o urbano. Se las encuentra frecuentemente al aire libre y en general, pero no siempre, a nivel del suelo, haciendo tela entre escombros, troncos caídos, piedras y hasta latas vacías, entre otros sitios similares.

“Generalmente no son agresivas y cuando se sienten amenazadas huyen o se deja caer de la tela adquiriendo posición de muerta, con las patas cerradas o con el vientre para arriba. La mayoría de los casos de picadura (en humanos) son de causa accidental cuando son presionadas contra el cuerpo de la víctima”, indica el Ministerio de Salud.

Intentamos contactar con el Ministerio de Salud para conocer si en Paraguay tienen protocolos o mayores datos sobre esta especie y sus picaduras, pero desde prensa indicaron que no es un área de su competencia.