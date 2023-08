¿Qué hacer ante picaduras de serpientes, arañas y escorpiones?

Las picaduras de serpientes, arañas y escorpiones se dan principalmente en Central, Cordillera, Emboscada, y en el Chaco, según explicó la doctora Luz Ramírez, especialista en emergentología del Instituto de Medicina Tropical.

“Generalmente, hacemos un tratamiento vía telefónica, porque ese tiempo de traslado es un tiempo que es oro para el paciente. En casos excepcionales, hacemos las derivaciones. En la urgencia, todas las picaduras de serpientes, independientemente a como llegue el paciente, son potencialmente graves”, indicó.



Agregó que siempre el paciente queda en observación por 12 horas como mínimo, en caso de sospecha de que sea picado por la víbora conocida popularmente como Yarara, que es la más frecuente, pese a que no siempre provocan un cuadro grave.

¿Cómo identificar el tipo de serpiente?

Katherin Alvarenga, del CBVP, contó que en Paraguay tenemos 120 especies de víboras y serpientes, de las cuales, 15 son las venenosas, 7 yararas, 7 corales y una cascabel, el resto de las especies son no venenosas.

“Para poder identificar a simple vista es difícil, porque entran a jugar lo que son los colores, las formas, las escamas, pero con identificar la mordedura ya ayuda mucho”, afirmó.



Tanto Katherin, como la doctora Luz, coincidieron en que las serpientes no son agresivas, pero suelen atacar cuando se sienten en peligro o amenazadas.

Signos de picadura de serpientes venenosas

Katherin Alvarenga explicó que el primer signo que podemos verificar para saber si es o no es venenosa una serpiente, es observar el lugar de la mordedura, donde se puede identificar si es que hay dos pequeños orificios, que son los orificios de los colmillos. Si no se ven esos orificios, lo más probable es que fue una serpiente no venenosa, según indicó.

Luz Ramírez dijo que la mayoría de los cuadros que tienen de mordeduras de serpientes son los que provocan alteración en la coagulación en la sangre, los cuales son los que tienen indicado hacer suero antiofídico. Además, contó que otro síntoma frecuente es el dolor intenso.

“La picadura de la yarará siempre tiene un edema local enrojecida y dolor. En el caso de la coral, no tiene tanto dolor, pero tienen más sensación de calambres, parestesia, adormecimiento del miembro”, precisó. Agregó que los problemas renales a causa de la mordedura de la Yarara se suelen dar en el momento y no tiempo después.

¿Qué no hacer al ser mordido por una serpiente, araña o escorpión?

Katherin Alvarenga explicó que al ser mordido o picado por una serpiente, araña o escorpión, no se debe cortar la herida, quemar, congelar, chupar, porque una vez que el veneno ya está dentro del torrente sanguíneo, ya está circulando con la sangre, entonces no sirve de nada realizar esos procedimientos, y se puede agravar la situación.

“90% de mordeduras de serpientes de yarará tiene un efecto de coagulación en la sangre, provocando una coagulación excesiva, entonces si hacemos una cortadura más grande en la zona de la mordedura, se puede generar un shock hipovolémico, que quiere decir que va a haber un sangrado masivo”, precisó.



No ingerir creolina

Indicó que al tratar de chupar y escupir, podemos volver a infectarnos, pero si es importante hacer asepsia con jabón neutro, agua oxigenada, para desinfectar la herida desinfectar. Dijo que en ningún caso se debe ingerir creolina ni ningún tipo de insecticida, teniendo en cuanta que hay casos de intoxicación por la ingesta de creolina, cuando la mordedura incluso no fue de una serpiente venenosa.

“No es recomendable el torniquete porque el veneno de la yarará tiene acción necrosante, mata los tejidos, y si nosotros estamos reteniendo una zona con sangre contaminada, podemos generar la muerte de esos tejidos”, agregó.

Picaduras de escorpiones o alacranes

Luz Ramírez explicó que Las picaduras de escorpiones no llegan a generar cuadros graves, siendo leves en su mayoría. En caso de niños puede llegar a ser graves, debido a las neurotoxinas, según precisó.



Contó que el veneno o toxina de los escorpiones tiene afectación neurotóxica, dentro del sistema nervioso, el simpático y parasimpático, que generan varios tipos de reacciones.

“Provocan toxinas generando calambres, sensación de parálisis de algunos músculos, náuseas, vómitos, taquicardia, da inclusive un cuadro sugestivo de una insuficiencia cardiaca porque afecta la musculatura a nivel del corazón, por eso el factor de riesgo están los pacientes con comorbilidades cardiacas, y en el caso de los niños se da porque se da una cantidad mayor de toxina para una menor cantidad de masa corporal”, enfatizó.

Limpiar la casa para evitar alacranes

Luz Ramírez, Katherin Alvarenga y Ray Mendoza, comandante del CBVP, coincidieron en que para evitar las picaduras de alacranes y escorpiones, se debe mantener la casa limpia.

“A los alacranes les encanta la humedad. Ayer tuve un caso de un muchacho que saliendo de la facultad le picó un alacran en el dedo del pie. Estuvo todo el día en su zapato y recién a la tardecita le picó”, relató la doctora Ramírez.



Contó que los escorpiones o alacranes están dentro del zapato, entre la ropa en el ropero, en el baño, en las rejillas, o mismo muchas amas de casa que lavan cubiertos son picadas por los arácnidos, por lo que insistió en que se debe controlar en las casas, ya que no son casos aislados que ocurren en la zona rural, y son muchísimos casos de picaduras de alacranes que se dan en la ciudad.

Tipos de escorpiones

La doctora habló de que existen dos tipos de escorpiones en nuestro país.

Uno, que es totalmente negro, sin ningún tipo de característica de color amarronado, o amarillo, con pinzas redondeadas y con un solo aguijón en la cola, pueden picar, pero no tienen toxinas de importancia.



El otro alacrán común del Paraguay, es el de color marrón o amarillo, por lo que lo llaman escorpión rubio, tienen pinzas alargadas y dos aguijones en la cola, son los más peligrosos en cuanto a la toxina que inoculan al picar.

Tipos de arañas y picaduras

La doctora Ramírez contó que la viuda negra es una de las que provoca mayor daño entre todas por la neurotoxina que tiene, e incluso pese a contar con el antídoto para la picadura de viuda negra, la neurotoxina puede provocar mayor daño, hasta incluso la muerte, ya que provoca daño neuronal en el paciente.

“Las arañas marrones con patas largas, que se le llaman violinista, esquinero o araña suicida, porque precisamente viven en el techo, detrás de los cuadros, detrás de los roperos, y generalmente por la noche es que ellas caen de la telaraña sobre la cama. Es muy frecuente que el paciente consulte al día siguiente y diga que amaneció con la picadura”, explicó sobre el tipo más común de picaduras de arañas que atienden.

Arañas violinistas no son letales

Dijo que, si bien tiene toxinas, no siempre van a provocar gran daño, pero a veces provoca un daño local, aparece una zona medio negruzca, puede estar sobre infectada, que es la mayoría de las veces el motivo de consulta y a veces puede ser un caso un poco más grave con alteraciones en otros órganos, que en ese caso si ya ameritaría la internación del paciente.

“Pero la mayoría de las picaduras por este tipo de arañas, acuden ya cuando pasaron 24 o 48 horas, entonces el tratamiento es local y si hay signos de infección ya es con antibióticos”, indicó.

Katherin Alvarenga, contó que las tarántulas, o ñandu caballu, no tienen una picadura tóxica. Pueden picar y provocar dolor local, pero no tienen veneno de importancia médica.

Pocos médicos emergentólogos

Luz Ramírez dijo que en el país solo hay 66 graduados de emergentología, pero tienen el objetivo que en algún momento se pueda tener un emergentólogo en cada urgencia de cada centro asistencial, para mejorar el porcentaje de supervivencia y no solamente llegar a la rehabilitación del paciente.

“Es más importante hacer una atención preventiva, que llegar a la rehabilitación por el gasto que implica la misma”, aseguró.