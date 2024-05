Hijo de Santi integra comitiva oficial con rumbo a Estados Unidos y Taiwán

Mañana, 14 de mayo, el presidente Santiago Peña emprende un nuevo viaje al exterior. Se trata de una gira del 14 al 18 de mayo, por las ciudades de Washington DC y San Francisco, Estados Unidos de América; y del 19 al 22 de mayo, por la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán), para participar de la “Transmisión de Mando Presidencial del Dr. Lai Ching-te, Presidente Electo de la República de China (Taiwán)”, señala la nota enviada el 7 de mayo pasado por la Presidencia de la República al presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, Silvio Adalberto Ovelar.

Documentación a la que accedió nuestro diario revela que la comitiva que acompañará al mandatario para este viaje está integrada, además de Peña, por los ministros Rubén Ramírez Lezcano, Francisco Javier Giménez y Gustavo Villate, de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y Tecnología de la Información y Comunicación, respectivamente. También figuran Lea Giménez, ministra-secretaria general y jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República; José María González, ministro director general de Ceremonial del Estado y Fernando Fronciani, director general de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Igualmente aparecen Carlos Sánchez, director de información presidencial; Rolando Mendoza, director operativo de la Dirección General del Ceremonial del Estado; Ubaldo René González, fotógrafo oficial y Óscar Sostoa, jefe de seguridad del Presidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El listado sigue con tres oficiales de seguridad y el hijo del presidente Santiago Peña, Gonzalo Peña Ocampos, según la documentación.

Reservas en hotel de los EE.UU.

Un documento interno del Ministerio de Relaciones Exteriores revela que el 1 de mayo de 2024 la embajada de nuestro país en EE.UU. estaba en plena tarea para la reserva del hotel para la visita presidencial a ese país. A una nota remitida, de carácter urgente, se adjuntó el borrador del contrato para el alojamiento de la comitiva. “Se cumple en remitir borrador de Contrato de reserva de habitaciones en el Hotel Ritz Carlton, el que salvo instrucción en contrario, será suscripto por esta embajada el día de hoy, atendiendo a los requerimientos para garantizar su disponibilidad y congelar el precio de las mismas” (sic).

En la misma documentación se hacían dos preguntas y dos puntualizaciones con relación a la reserva. Una de las preguntas hacía referencia a la habitación a ser elegida para el presidente Santiago Peña, entre la Suite Presidencial o la One Bedroom Suite. En caso de la primera el precio es de US$ 8.116 (G. 59 millones) por día, mientras que la segunda opción US$ 1391,40 (G. 10 millones) por día.

En el borrador de contrato con el mencionada hotel figura la nómina de aparentes 15 huéspedes entre ellos el hijo del presidente Peña. Para ellos, la reserva era para las habitaciones Deluxe Room (individuales), cuyo precio es de US$ 694,54, unos G. 5 millones diarios.

El documento interno de Relaciones Exteriores señalaba que si se consideraba la suite presidencial el costo total para la presidencia por tres días sería de US$ 45.185,7, alrededor de G. 331 millones más 10% de gastos incidentales US$ 4.518,57 (G. 33 millones), totalizando US$ 49.704,27, unos G. 364 millones. En tanto, que si se optaba por la otra habitación para el mandatario el gasto quedaría en US$ 25.010,40 (G. 183 millones) más 10% US$ 2.501.04 (G. 18 millones), totalizando US$ 27.511,44, más de G. 201 millones.

Estos precios mencionados en la nota interna eran para 12 integrantes de la delegación más el mandatario. Finalmente, el precio elegido habría sido el menor, de acuerdo al contrato firmado con el citado hotel el 3 de mayo de 2024.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, según el documento, el gasto para el hospedaje era completamente independiente para dos integrantes, el ministro Ramírez Lezcano y el encargador de protocolo de MRE, totalizando así US$ 5.347,95, alrededor de G. 39 millones.

No es la primera vez

No es la primera vez que Gonzalo Peña coincide con los viajes de la delegación presidencial oficial de Paraguay. El año pasado, apareció con la comitiva oficial en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). En aquella ocasión, se dijo que él solventó sus pasajes y no utilizó recursos del Estado.