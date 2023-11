Calor extremo: investigan más de 10 casos de muerte súbita en el Chaco

En una semana, por lo menos diez personas fallecieron en Boquerón aparentemente a consecuencia del extremo calor que se presentó en el Chaco, según indicó hoy el fiscal de la zona, César Escobar.

El agente consideró los reportes médicos que indican casos de muertes súbitas generadas por las altas temperaturas en la zona e incluso citó que le reportaron un par de fallecimientos más probablemente por la misma causa.

“En algunos casos he recibido la conclusión del personal de blanco que intervino y me aseguran que las muertes ocurrieron por el intenso calor y eso desembocó en el infarto agudo de miocardio en algunos. Otros casos me indicaron que tenían enfermedades de base, por ejemplo un indigente que era alcohólico y padecía de cirrosis”, indicó en ABC 730 AM.

Asimismo, aseguró que desde hace más de dos años se encuentra en el Chaco y en ese lapso “nunca antes” había sentido tanto calor como el que se registró la semana pasada y principalmente durante el sábado y domingo.

Decena de muertes por calor: “Es totalmente inusual”

El agente del Ministerio Público también sostuvo que esta decena de muertes súbitas es algo “inusual”, ya que, en lo que corresponde a una guardia suya, generalmente se reportan un par de casos y no una cifra tan alta.

“Es totalmente inusual lo sucedido en esta última semana; también me parece extraño. Insisto en el reporte médico y la edad en promedio va entre 40 y 60 años”, finalizó.

