Areguá: presentan Comité Nacional de Geoparques

El proyecto Geoparque se inició en 2017 y se centra en la preservación de los recursos naturales presentes en los cerros ubicados en Yaguarón, Paraguarí, Acahay, Ñemby y Areguá. La iniciativa involucra a diversas instituciones, como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Facen), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) busca obtener la certificación de la UNDESCO por la riqueza y diversidad de estos lugares.

El comité seleccionado está encabezado por Diego López (presidente), el presidente de la Junta Municipal de Areguá, Pablo Ayala; la representante de la Gobernación de Central, Thalía Benítez; Luz María Meza, María Liz Franco, Lorena Barrios, Karina Torres y Líder González. También forma parte del comité el intendente de Acahay Aldo Lezcano.

Los cerros Kõi y Chororĩ forman parte de la red de sitios geológicos que abarcan el departamento Central, Cordillera y Paraguarí. Estudios técnicos respaldados por la Facen y Senatur indican que son lugares que cumplen con los requisitos exigidos por la Undesco. Ambos cerros de Areguá fueron declarados Monumento Natural por Ley N° 179 del 23 de Junio de 1993.

El director de Biodiversidad del Mades, Darío Mandelburger, explicó que la institución apoya la implementación del proyecto, calificando el área, indicando zonas relevantes y destacando los recursos naturales que impulsan el turismo y el desarrollo local.

“No podemos pedir apoyo a las autoridades municipales si no indicamos el área, si no damos conocimiento de los recursos naturales que potencian el turismo y desarrollo local”, expresó.

Este Geoparque no solo tiene un enfoque científico, sino también turístico, cultural y de geoturismo, priorizando el trabajo con las comunidades locales. A través de recorridos guiados y programas educativos, el proyecto busca involucrar a la comunidad aregueña en la valorización y uso adecuado de estos recursos naturales, indicó Mandelburger.

Se trabaja en conjunto con centros educativos, ofreciendo herramientas a las comunidades para comprender el valor turístico y cultural de estas zonas, fomentando el sentido de pertenencia, indicó el técnico del Mades.

En el caso específico de Areguá, el proyecto Geoparque se integra en la Ruta de la Alafarería, que tiene por objetivo capacitar a los artesanos alfareros vinculando la conservación natural con la tradición y su identidad cultural.