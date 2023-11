Educación: destacan a joven como primera activista paraguaya de Unicef

Mercedes Montiel es vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y este año termina el bachillerato científico en una institución educativa privada subvencionada de su localidad natal, Carapeguá, ubicada a unos 80 kilómetros de Asunción.

Las joven fue elegida este año como la primera paraguaya en ser nombrada activista joven del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Lea más: Salud mental: especialista regional y jóvenes piden hablar sin tabúes en las escuelas

Además, es también miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Organismo Multinacional. “En este espacio se destaca en temas de salud mental y cambio climático, al igual que el ámbito de la educación, indicaron.

Mercedes comenta que cuando estaba en octavo grado, además de asistir al colegio, estudiaba música y practicaba deportes, lo que la impulsó a buscar estrategias para estudiar en cada período de pruebas que se presentaba.

“Yo no estaba de acuerdo con el sistema de evaluación, porque aprendía los contenidos para responder con mis palabras y aunque las respuestas eran correctas, igual me corregían como si no lo fueran. Ahí comencé a activar en educación porque estaba convencida de que había que cambiar las cosas”, apunta.

Unicef destaca logros de joven activista

“Mercedes tiene una destacada actuación en el ámbito de la educación. Con la Unepy, uno de los mayores logros fue la recolección de 16.000 firmas, en 2022, para promover que el Estado brinde de forma gratuita libros de textos a los estudiantes secundarios, lo cual resultó en la entrega de materiales a alumnos y alumnas”, destacaron desde Unicef Paraguay.

Lea más: MEC: Dinero para “vouchers” debe ser para reparar aulas, afirman los estudiantes

Comentaron que este año, Mercedes representó al país al integrar la comitiva que presentó el informe alternativo sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes desde la sociedad civil ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

“Cuando comencé a ver que había muchas necesidades en el sistema y que muchos de mis compañeros y compañeras procuraban, pero sus condiciones sociales no les permitían avanzar, fue cuando integré la Unepy, hasta llegar a la vocería nacional”, cuenta Montiel.

El trabajo de los jóvenes activistas de Unicef es trabajar en campañas e iniciativas para inspirar a sus pares a tomar medidas para “hacer del mundo un lugar mejor para niños, niñas y adolescentes”, explicaron.