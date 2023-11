Fiscal sumariado por rabonero y maltratos integra terna para juez de Sentencia

La Inspectoría General del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación administrativa N° 328/2023 caratulada “Sumario administrativo c/ el agente fiscal Itálico Rienzi González s/ supuestas faltas administrativas”, que indaga una denuncia realizada en contra del fiscal de Fernando de la Mora, por presunto maltrato contra los funcionarios de la Unidad Penal N° 5 de dicha ciudad.

El fiscal general del Estado, Emliano Rolón Fernández, ordenó la apertura del sumario luego de la denuncia presentada por los propios funcionarios que tiene a su cargo el fiscal Itálico Rienzi, quien ocupa el cargo la Unidad Penal Nº 5 de Fernando de la Mora desde diciembre del año 2015.

En la denuncia se resalta que desde que Rienzi asumió dicho cargo, ya son varios los funcionarios que fueron puestos a disposición del Departamento de Recursos Humanos o reasignados, como consecuencia del “mal manejo de las distribuciones laborales, por la falta de empatía hacia sus funcionarios y por la falta de respeto hacia los mismos”, según resalta el escrito presentado al titular del Ministerio Público.

Los denunciantes solicitaron a Rolón Fernández una solución a lo que califican como “un gran conflicto laboral insostenible”, que ha provocado una sobrecarga de trabajo, además de problemas de salud física, mental y emocional en los funcionarios que tiene a su cargo el fiscal Itálico Rienzi.

Embarazo de alto riesgo debido a los maltratos

La denuncia contra el fiscal Itálico Rienzi se dio luego del hecho ocurrido en la mañana del 11 de octubre pasado, cuando una funcionaria con 20 semanas de embarazo sufrió una crisis de pánico luego que el agente haya ordenado que se labre acta en su contra, por haber marcado su llegada y retirarse del edificio para estacionar del vehículo.

Debido al ataque de pánico la funcionaria fue derivada hasta el Hospital San Pablo de Asunción, donde se constató que la misma sufrió un desprendimiento, por lo que actualmente tiene un embarazo de alto riesgo sumado a un alto nivel de estrés.

Los denunciantes relataron a nuestro diario que hasta la fecha el agente fiscal sigue hostigando a los funcionarios, utilizando para el efecto a otra trabajadora de la unidad a su cargo.

“Psicológicamente este señor no está bien”, relató uno de los denunciantes del fiscal Itálico Rienzi, quien luego de la grave denuncia en su contra fue trasladado de la fiscalía de Fernando de la Mora a la ciudad de Mariano Roque Alonso, por orden del fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

Fiscal Rienzi operaba desde su casa

Nuestro diario accedió a varias capturas de pantalla del grupo de Whatsapp que tenía el fiscal Itálico Rienzi con los funcionarios de la Unidad Penal N° 5 de Fernando de la Mora. Varios mensajes enviados por el agente del Ministerio Público evidencian que, en varios ocasiones, el mismo cumplía sus funciones de fiscal desde la comodidad de su casa, cuando debía estar en la oficina.

“Voy a dormir hasta las 9. Despiértenme si hay algo urgente. Apoyo desde la casa. Llamen al chofer para buscar lo firmado”, “llamen por teléfono y me despiertan si necesitan algo antes. Mensajes no. Llamada directo”, “por eso mismo me voy a desquitar con Majo”, son algunos de los mensajes de Rienzi en el grupo de Whatsapp.

Los denunciantes señalaron que, incluso, el agente los obligada a pedir coima para hacer continuar con las investigaciones que estaba a su cargo y utilizaba a los funcionarios a su cargo para recaudar, mediante barreras de control y visitas a bodegas de la ciudad de Fernando de la Mora.

La semana pasada el Consejo de la Magistratura designó al fiscal Itálico Rienzi (519,90 puntos) en la terna para el cargo de un Juez Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. Los demás ternados son la asistente fiscal Ana de Jesús Rodríguez Brozón (548,55 puntos) y el fiscal anticorrupción Luis Piñánez (530,23 puntos).