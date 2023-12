Personas con discapacidad piden el fin de la discriminación

Hoy, la Asociación de Personas con Discapacidad de la ciudad de Pilar celebró el día internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre es la fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La actividad se desarrolló al mediodía en el local del Regimiento de Caballería Cnel. Felipe Toledo de esta ciudad con un almuerzo entre todos los integrantes de la Asociación.

El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de la ciudad de Pilar, Elías Montiel, señaló que siguen luchando para que la Ley N° 4962 se haga cumplir.

“Hasta ahora se niega el acceso al trabajo para nuestros compañeros, cuando uno se presenta con su curriculum dicen no es la persona que estamos buscamos y eso choca, por eso insistimos con nuestras autoridades porque la ley nos ampara”, indicó.

Agregó que en la asociación cuentan registrados 60 personas con discapacidad a quienes brindan constantemente el respaldo. “Pero también existen otras asociaciones que asisten como el de la Asociación de Ciegos del Paraguay filial Pilar, pero después del censo pasado no tenemos aún un registro oficial de cuantas personas con discapacidad existen en Ñeembucú”, explicó.

Por su parte Flaminio Vera, una persona de visión baja, señaló que siguen siendo discriminados en la sociedad. “Nadie nos quiere dar el espacio, y nosotros estudiamos, nos capacitamos, tenemos curriculum pero no nos aceptan en ningún lado. Yo al menos me presenté en la Gobernación y en otras instituciones estatales pero no recibieron mi carpeta, me rechazaron”, lamentó.

Afirmó que gracias a la Asociación de Personas con Discapacidad que funciona con personería jurídica lograron muchas cosas como el pasaje gratis en buses de larga distancia y el certificado de discapacidad.

Alberto Vera, otro integrante de la asociación comentó que para buscar concienciar a la gente llevan adelante un programa de radio .“Estamos haciendo un programa en una radio para buscar concienciar a la gente, para que no haya más discriminación hacia las personas con discapacidad”, resaltó.

El día internacional de las Personas con Discapacidad, fue establecido en 1992 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución N° 47/3,con el objetivo de concienciar sobre los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y promover su inclusión.