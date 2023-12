Motociclista adolescente murió tras un accidente de tránsito en San Antonio

Un motociclista adolescente de 15 años perdió la vida tras chocar contra la parte trasera de un ómnibus de la empresa Mcal. López, línea 38, que estaba esperando la luz verde del semáforo para seguir la marcha.

El hecho ocurrió a las 15:30 de hoy lunes en la ruta PY 01 y Pa’i Américo Ferreira del barrio Acosta Ñu, de la localidad de San Antonio. La víctima fatal se desplazaba sobre una moto, color gris, con chapa 943 AAHG, propiedad del padre.

El otro rodado involucrado es un transporte de pasajeros de la línea 38, de la marcaMercedes Benz, año 2012, con matrícula BGR 275, guiado por Valentín Torres Martínez (52). Tanto el conductor como el vehículo fueron derivados al puesto policial 009 del barrio San Jorge.

“Venía por el carril derecho y me quedé en tercer lugar de la fila en el semáforo. Unos segundos después se escuchó un gran impacto, fue como una explosión. Cuando me bajé ya me encontré con la escena y al chico en el pavimento. El impacto fue de lleno, no hay rastros de frenada”, relató el conductor.

Dijo que no se puede explicar cómo fue que no vio la cola de vehículos que estaban en el semáforo. Aparentementeiba a una velocidad muy alta y estaba distraído. La investigación de la causa está a cargo de la fiscala, Gladys Teresita Paredes. No se descarta que los padres sean imputados por violación del deber del cuidado.

Recuperan moto robada

Otro procedimiento realizado. La policía recuperó una moto denunciada como robada. El procedimiento se realizó ayer en el barrio Cándida Achucarro de la localidad de San Antonio. El biciclo estaba en el poder de Favio Manuel Lezme Medina (24), quien fue detenido.

La moto recuperada es una Kenton, modelo GL 150, color azul, con chapa n° 022 AARA, la misma estaba sin la matricula y muy estropeada. El biciclo es propiedad de Ever Ranoni Florentín (41) del barrio Mbocayaty de San Antonio.