Denuncian que en escuela de San Lorenzo no quisieron inscribir a sus hijos

En la madrugada de hoy un numeroso grupo de padres concurrieron a la Escuela Básica N° 4.181 “San Antonio de Padua” de San Lorenzo para inscribir a sus hijos. Según los denunciantes, desde la dirección se comunicó que la inscripción para nuevos estudiantes se realizaría hoy, pero que a la hora de la apertura de la escuela fueron invitados a retirarse.

Los padres lamentaron la falta de organización y la desinformación que se generó desde la dirección de la institución, que a través de un comunicado de fecha 10 de noviembre convocó para hoy a las personas que deseen realizar la inscripción de los alumnos nuevos para jardín, preescolar, primer y segundo ciclos en el turno mañana y tarde.

“Tuve que dejar mi trabajo para venir a formar la fila desde temprano. Lo peor de todo es que muchos padres vinieron y durmieron en el sereno para reservar su lugar. Es lamentable que nos tengan en ascuas por la falta de organización, y los más insólito es que no nos darán ninguna información porque la coordinadora nos dijo que solo la directora podría organizar las nuevas inscripciones”, lamentó Gloria Báez, madre.

También, Juan Manuel López, padre de familia, criticó que los padres sean tratados de esa manera. Dijo que es una falta de respeto informar una cosa y luego deshacer. “En un primer momento comunicaron que sería hoy la inscripción, esa nota estaba incluso firmada por la directora, pero cuando llegamos a la escuela corrió otra nota en la que se informó que ayer se inscribieron a los alumnos nuevos del jardín y preescolar, y que hoy sería del primer y segundo ciclos, pero ese aviso no tenía firma de la directora”, manifestó.

Muchos de los padres quedaron en los pasillos aguardando alguna posibilidad de inscribir a sus hijos, ya que desde la dirección no precisaron una fecha para un nuevo llamado a inscripción de alumnos nuevos. Manifestaron que no saldrían mientras no reciban una respuesta de las autoridades de la escuela.

Desde la coordinación de la institución, la licenciada Deisy Mendoza dijo que no estaban autorizadas a informar de manera oficial debido a que la directora Mirta Villagra no se encontraba en la institución. Aún así estimó que recién en febrero del año que viene sabrían si habrá vacancia para inscribir a los alumnos que provienen de otras instituciones.

Vacancias en otras escuelas

La licenciada Deisy Mendoza manifestó que alrededor de la institución existen otras que incluso al año tienen menos de 15 inscriptos por cada grado. Citó la escuela Domingo Savio, que se encuentra sobre la Avda. Luis María Argaña (ex-Avelino Martínez) y Pratt Giil; la escuela Defensores del Chaco, ubicada sobre la calle Leopardi, y otras como las escuelas San Francisco de Asís y Clotilde Cabral que también se encuentran cerca.

Dijo que todos los años tienen el mismo problema. Manifestó que la demanda de inscripción de nuevos alumnos se debe a la buena infraestructura de la institución por lo que todos los padres quieren inscribir a sus hijos ahí. Mencionó que el prestigio lo construyeron a través del gerenciamiento de la directora en conjunto con la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).