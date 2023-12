Conferpar denuncia intención de vaciamiento de fondos jubilatorios

En la prédica enfocaron varios temas actuales en el país. Se preguntó si solamente en los discursos durante la campaña proselitista las autoridades del gobierno decían “IPS no se toca”. Resaltó que ante la pretensión de echar manos a los fondos jubilatorios, que es el fruto del sudor de muchos trabajadores, los jubilados protestaron. En varios pasajes los devotos presentes apoyaron con aplausos el mensaje del padre Luna y de la hermana Raquel.

Ndoguevéima pe (No se apaga la llama) “no te calles” omyendyva’ekue universitariokuéra (que encendieron los universitarios de la UNA, expresaron.

La Iglesia también pide que se analice el proyecto de Ley de Superintendencia de Fondos Jubilatorios y Pensiones que impulsa el gobierno, que haya un diálogo al respecto.

Lea más: Caacupé

“Que en nombre de la pobreza no se vacíe el bolsillo del pobre”, subrayó Luna.

Denunció el narcotráfico y el comercio de armas se consolidan cada vez más en el país. Ku oje’éramo guáicha: peike katu pende róga kosináme guáicha ( como si se dijera entren como si fuera la cocina de tu casa), “usen y abusen del Paraguay”; peiporu ha pemoperô Paraguay (usen y vacíen el Paraguay).

Abrimos de par en par las puertas a la inversión de grandes capitales, con baja carga impositiva, sa’i jakovra umi oúvape, ha umi ikokue guasu guasúvape (el país cobra poco impuesto a los extranjeros y a los agroexportadores), tenemos la menor carga impositiva de la región, con flexibilización laboral y débiles o inexistentes controles ambientales, expresaron.

Invitaron a analizar ¿cuál es la contribución del Paraguay para detener la alteración climática que ya vivimos? Noiméi piko ñande voi japyvoi ñande árko kóntrape ñaína (¿No somos los propios paraguayos los que estamos jugando en contra de nuestros intereses?). Con una justicia encabezada en algunos casos por personas sin la debida idoneidad. Máva favórpepa ojepokãta hína. Peícha ikangyve ohóvo institución kuéra, ñande estado ipiru ha préstamopente ñamongaruséramo, he’i háicha ñe’ê, ñande ári g̃uarã jeýnte hína upéi.

En otro momento, lamentaron la falta de inversión en salud y educación, que obliga a los compatriotas a realizar polladas para cubrir los gastos de tratamiento de los enfermos, “lo que el gobierno no es capaz de cubrir, siendo su obligación”.

Las comunidades campesinas y de indígenas, que son forzados a dejar sus tierras y empujados a una terrible precariedad en las calles y en las periferias de la capital o forzados a migrar en busca de oportunidades. “Se convierten en extranjeros en su propia tierra”, enfatizaron.

Destacaron el valor de la mujer soltera y el apoyo que reciben de sus familiares; tío, hermanos, abuelos para la crianza de sus hijos, mientras el padre de la criatura se desentiende de su responsabilidad. Rechazaron el machismo, que muchas veces termina en feminicidio en el país.

Lamentaron el recorte a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a la Academia de la Lengua Guaraní. ¿Qué clase de política es esa?

“Oime Secretaría de Políticas Lingüísticas-gui ojeku’atrosa ipresupuésto, heta oñeha’â rire guaraní ha ambue ñe’ẽre, ko’ãga oñembohyruse ambue ministerio kuápe. Oñemokangyvéta ñane ñe’ẽ guaraní. Academia de la Lengua Guaraní avei ojeku’atrosa ipresupuesto. Mba’e política pío péa”, expresa otra parte del mensaje de la Conferpar.

Existe un hartazgo de la población ante tantos abusos y optan por cualquier opción que se le presenta, advirtieron. Al respecto, dice el mensaje de los religiosos, que “es necesario decir que aquellos que postergan las justas y necesarias reformas sociales se hacen responsables de que ellas se busquen imponer por caminos violentos o a través de propuestas populistas radicales que se nutren del cansancio y de la desesperanza del pueblo”. Los presentes respondieron con aplauso cerrado esta parte del mensaje.

La Conferpar abogó por la eliminación de raíz del clericalismo dentro de la Iglesia. “Significa que solo los sacerdotes y obispos son dueños de la verdad y son los únicos inteligentes, mientras el pueblo y las mujeres deben callar y agachar la cabeza. El mismo Papa Francisco dice que el clericalismo debe ser sacado de raíz de la Iglesia, expresa parte del mensaje de la Conferpar.

“Es un camino de conversión y cambio que debemos transitar en la Iglesia”, acota.

Añade que hay esperanza de conseguir este objetivo, teniendo en cuenta que en Roma, durante el gran sínodo, el Papa le dio participación en la gran mesa a mujeres, hombres, laicas y laicos que tuvieron voz y voto. Pa’i, obispo, Cardenal ha Papa javeve, oñopehẽnguéicha oñemongeta ha oñohendu, ohechauka mba’éichapa jaikova’erã (Sacerdote, obispo, cardenal y el papa, iguales, como hermanos, dialogaron y se escucharon mutuamente, mostrando ejemplo de cómo debemos convivir). Y hay esperanza porque muchas parroquias y comunidades están haciendo camino en la práctica de la escucha y en la conversación espiritual, aprendiendo a vivir como hermanos en la Iglesia. Ser católicos es una vocación de integración de la gran diversidad del Pueblo de Dios, ser capaces de ver más allá de nuestro propio sector, superar el dominio y la exclusión de unas tendencias teológicas, espirituales, ideológicas, contra otras, de construir comunión y consenso a través del diálogo, la escucha y el respeto, de integrar las legítimas diversidades que conforman esta comunidad, diversidad que no es una amenaza a la unidad de la Iglesia, en la cual la unidad nunca debería entenderse como uniformidad”, indica otro pasaje del extenso sermón.

Ante todos los males y desafíos todavía se mantiene la esperanza del pueblo paraguayo, resaltaron en varias partes de la prédica.

Homilía completa en guaraní en la misa vespertina de la víspera

Hermana Raquel Peralta / Padre Alberto Luna “Esperanza nahavẽi” he’íva ningo ñe’ẽ, “ha consuelo ndaitujúi” ombojoapy ñande sy yma. Ha upéicha niko ñaporandúramo ojúpe mba’éichapa reiko. Ta’ivai ivai háicha, “iporãmínte”, katuete ja’e, “ma’erãiko ñambovaíta”. Pe ijetu’uve vove oiméva’erã he’íva: “A más que ivai, iporã ag̃ui”. Ñaiméramo jepe javoraikuápe, huguaitépe, hendýramo jepe ñanendive, ñaha’arõ iporãvéva ñanerenonderã. He’i háicha Emiliano: “michĩmi chembovy’a upe aha’arõva”, esperanza michĩramo jepe, ñanemopu’ã ha ñanemboguata. Nda reíri niko oje’éva: “La esperanza es lo último que se pierde”, Papa Francisco jepe he’i: “aníke pe permiti avave ni mba’eve oipe’a pende hegui pe esperanza”.

Pe yvága ru’ãgui ndaje raka’e Tupã Ñande Ru oma’ẽ ko ñane múndore, hembiapo kuéva, ha’e ohayhuetéva rehe. Ohecha mba’éichapa ñaime ko yvy apére, ñande yvy-póra. Ohecha oiméva py’aguapype ha gérrape ojojuka, hasykatúva ha hesãiva, ohecha ovy’áva ha oñembyasýva, onaséva ha omanóva, ohecha mboriahu ha imba’ereta rasapáva. Ohecha opaichagua ñaimeha, ñande jopara voi. Ha ñahendu angete Ñandejára ñe’ẽ omombe’u mba’éichapa ou pe ánhel Graviel ñande sy Tupãsy rendápe he’i ichupe Tupã ojevaleseha hese, Kirito ou haguã oñemoñande hetépe Espíritu Santo rehe ae, ojehe’ávo ñande rehe, oguerúvo esperanza ha okonsolávo umi ojejopývape. Ha upévo Tupãsy ñande sy he’i va’ekue ichupe: “Ápe aime Ñandejára, toiko che rekovépe nde reipota háicha”. Ha ymaveguaréicha avei ko’ag̃a oime Ñandejára oma’ẽ ko ñane mundore, ñane retâ hembiapokuéva ha ohayhuetéva rehe, ñande niko ita’yra ha itajyra.

Ha mba’épa oimeve ohecháva ñande Ru. Ohecha ñande Iglesia oñeha’ãva oguata oñondive, sinodalidad rapére. Mokõi áñoma ja’e cristiano laico, Ñandejára pueblo guáva, oñakãrapu’ã va’erãha, ohenduka va’erãha iñe’ẽ ha hemiandu ha oikeva’erã tembiapópe ñande Iglesiape, pa’i ha obispo javeve, oñopehẽnguéicha. Ha upévara tekotevẽ jahapo’o ñande Iglésiagui pe clericalismo. He’iséva ore kuimba’e, pa’i ha obísponte la roikuaapáva, ore ro’évante la ovaléva; pueblogua, kuñanguéra, okirirĩ ha oñakâitynte va’erã. Péva pe clericalismo, he’i Papa Francisco, mba’asy vai tekotevẽva jaipe’a jahávo ñande apytégui. Es un camino de conversión y cambio que debemos transitar en la Iglesia. Ha esperanza nahavẽigui niko ramoiténte jahecha Roma pe, sínodo guasúpe, oñemboguapy mesa apu’a jerére, ojoykére kuñakarai, karai, laico, laica, con voz y voto, Pa’i, obispo, Cardenal ha Papa javeve, oñopehẽnguéicha oñemongeta ha oñohendu, ohechauka mba’éichapa jaikova’erã. Y hay esperanza porque muchas parroquias y comunidades están haciendo camino en la práctica de la escucha y en la conversación espiritual, aprendiendo a vivir como hermanos en la Iglesia. Ser católicos es una vocación de integración de la gran diversidad del Pueblo de Dios, ser capaces de ver más allá de nuestro propio sector, superar el dominio y la exclusión de unas tendencias teológicas, espirituales, ideológicas, contra otras, de construir comunión y consenso a través del diálogo, la escucha y el respeto, de integrar las legítimas diversidades que conforman esta comunidad, diversidad que no es una amenaza a la unidad de la Iglesia, en la cual la unidad nunca debería entenderse como uniformidad.

<b>La mujer soltera</b>

Oiméneko ohecha ha ohendu avei Ñandejára hatã oje’eha peteĩchaguánte oĩ família, túva kuimba’éva, sy kuñáva ha imemby kuéra. Ha ñama’ẽramo ñande jerére niko ndapeichameméi jajuhu. Ymaite guive oĩ heta madre soltera ha’eño omongakuaáva imemby, ha sapy’ánte umíva ru anga itio, ijaguélo. He’i háicha Juan Pablo II: “¡Cuántas veces queda la mujer abandonada con su maternidad, cuando el hombre, padre del niño, no quiere aceptar su responsabilidad!” (Mulieris Dignitatem 14). Ha oime avei heta aguéla memby, hekove opakuévo anga ome’ẽmbaitéva ijehegui ohekombo’e porã haguã iñetokuéra. Ha mba’éicha piko ja’éta ichupe kuéra peẽko ndaha’éi familia, peẽ napeimembái. Mba’éicha piko ko ñane retãmi opu’ã jevy ikusuguégui umi guerra rire. Ndaha’éi piko kuñanguéra rehe ae, oikóva sy ha túvaramo.

La mujer paraguaya la más gloriosa he’i ningo el Papa. Ha mba’ére. Pe ñaneretã kusugue ha tanimbu apytégui omopu’ã jevy imemby kuéra, “porque defendió y conservó la fe (jerovia ha ñembo’e), la lengua (ñane ñe’ê guarani) y la cultura (ñande reko)”. Upévare ñande avei ja’e esperanza nahavẽi ñande sy jyva ári, por eso nuestra esperanza tiene rostro de mujer y de madre.

Machismo

Ha péva renondépe ñande kuimba’e Paraguái jahechakuaámava’erã pe machismo ha’eha mba’asy ndevaipajepéva, ndoikuaaséiva compromiso, ombyaíva familia, ndoikuaáiva respeto ha noponderáiva kuña rekovére jepe, heta hetave kuimba’e ojukáva kuña iñirũva, feminicidio oje’éva. Jahejámava’erã upe kuimba’épe ja’e macho, péva animal réra ndaha’éi gente réra. Opáichavo jareko esperanza, jahechavéma lo mitã notĩriva ohupi haguã mitã ijyva ári ha oiko haguã heseve kuéra hembireko javeve. Ñandejára oma’ẽvo ñane retãre mba’épa oimeve ohechave.

Estamos jugando en contra de los intereses del país

Iporã niko ñaporandumi ojupe moõgotyo pa jaha ñaína ¿qué rumbo estamos tomando? Por un lado, se ve una macroeconomía potente, heta la plata okorre ñane retãme. Abrimos de par en par las puertas a la inversión de grandes capitales, con baja carga impositiva, sa’i jakovra umi oúvape, ha umi ikokue guasu guasúvape, tenemos la menor carga impositiva de la región, con flexibilización laboral y débiles o inexistentes controles ambientales.

Ápe ikatu ñapensami: ¿Cuál es la contribución del Paraguay para detener la alteración climática que ya vivimos? Noiméi piko ñande voi japyvoi ñande árko kóntrape ñaína. Con una justicia encabezada en algunos casos por personas sin la debida idoneidad. Máva favórpepa ojepokãta hína. Peícha ikangyve ohóvo institución kuéra, ñande estado ipiru ha préstamopente ñamongaruséramo, he’i háicha ñe’ê, ñande ári g̃uarã jeýnte hína upéi.

Fondos jubilatorios

Ha pe “IPS no se toca” oje’eva’ekue piko campaña ajánte ra’e. Péva renondépe jubiladokuéra osẽ kállepe osapukái, ani oñepo’ẽ IPS vosápe, heta trabajador ry’ái repykuére. Ndoguevéima pe “no te calles” omyendyva’ekue universitariokuéra.

Ñande Iglesia avei he’i tekotevẽ jahecha ha ñañemongeta porãve kóvare, ani apúro apúrope okái chipa, ijapyte ndojýi. Ani combate de la pobreza rérape tapicha mboriahu bolsillo ñamonandi.

Narcotráfico y tráfico de armas

Jahecha avei ko ñane retãmi rokẽ naitránkaigui ouha avei ojasuru ikuápe ha imbareteve ohóvo narcotráfico ha comercio de armas. Ku oje’éramo guáicha: peike katu pende róga kosináme guáicha, “usen y abusen del Paraguay”, peiporu ha pemoperô Paraguay.

Salud y educación

Mientras la inversión social, especialmente en salud y educación es una deuda pendiente que arrastramos por décadas. “Ijy la Paraguay”, he’i ningo lo mitâ. Ñande jy. Péva niko ko’âga oñehenói resiliencia. Imba’e porâko ñane gente kuera, imba’erechakuaa, oiporiahu vereko hapicha ojejopývape. Ndopíri niko pollada ha contribución oñemoguahẽ haguã mboriahu hasývape pohã ha operaciónrã, lo que el gobierno no es capaz de cubrir, siendo su obligación. Pero también en las comisiones vecinales, comisiones de padres, comités de producción etc, que de manera organizada y continuada buscan salvar las carencias que las autoridades desatienden, agua, pavimento, transporte…

Nativos y campesinos

Esperanza nahavẽi. Olucha lo mitã. Mucho se ha recordado en este novenario a las comunidades campesinas y especialmente a los indígenas, que son forzados a dejar sus tierras y empujados a una terrible precariedad en las calles y en las periferias de la capital, o forzados a migrar en busca de oportunidades. Se convierten en extranjeros en su propia tierra. Ndaijái hikuái ñande apytépe, hemby.

Ñambyasy niko jahecháramo ñande rapicha mba’éichapa ojereko. “Mboriahúnte ko yvy ári ojapóva naiporâi, ha omanóvo ni yvyguype, mboriahúgui nahendái”, he’i niko Teodoro S. Mongelós. Le fallamos y le decepcionamos a nuestros antepasados como pueblo y como estado paraguayo. Ha’ete sapy’ánte juru ikuágui reínte ja’éva “ñande ko raza guaraní, tenemos garra guaraní. Ñatî niko ñama’ê haguã ñande sýre, ja’éva ichupe “Virgencita india”, ha’e ku odefende va’ekue indio José jejukágui. Ha máva piko oheja ñandéve ko ha’anga porâite, jajúva henondépe “ku mitâicha ñama’ẽ asy” (Hilarión Correa). Ñande ypykue guaraní rembiapokue niko ko ñande sy ra’ãnga. “Esperanza nahavẽi ha upehárente aikóva” he’i ningo Emiliano.

Indígenas valientes organizados

Ha oime ñane pehengue indígena oñeorganisáva ha okonsegíva oñemoañete pe ley ñande constitución pe oĩva. Valientes líderes y lideresas indígenas llenas de coraje, oñakarapu’ãva igentekuéra javeve odefende haguã hóga, hekoha ha ijyvy, se levantan por la vida digna de sus comunidades. Ohecháne avei Ñandejára heta ména ha tembireko ipyahúva, oñe’ẽ syry guaraníme ha noñe’ẽiva imemby kuérape ñane ñe’ẽme. Pa’i ha obispo okambu va’ekue guaraní ñe’ẽre hógape, noñembo’éi guaraníme, ndojapói misa guaraníme. Ñandejára piko castellano-pente ohendu ñembo’e. Mba’étepa ojehu ñandéve.

Recorte a la Secretaría de Políticas Lingüísticas

Oime Secretaría de Políticas Lingüísticas-gui ojeku’atrosa ipresupuésto, heta oñeha’â rire guaraní ha ambue ñe’ẽre, ko’ãga oñembohyruse ambue ministerio kuápe. Oñemokangyvéta ñane ñe’ẽ guaraní. Academia de la lengua Guaraní avei ojeku’atrosa ipresupuesto. Mba’e política pío péa.

Necesidad de cambio para lograr la equidad social

Ñama’ẽ porã va’erã niko ko jaiko laja. Noiméi piko jajavy tape jaiko porãve haguã opavavete, para que verdaderamente estemos mejor, pero todos, no solo algunos. Ani oiko pe oje’éva: “El que puede puede y el que no puede chĩa”. Oime voi he’íva: “para los amigos todo, para los enemigos la ley”. Delante de esto, y delante de Dios que mira a nuestros hermanos desfavorecidos, tenemos que preguntarnos seriamente si no estaremos en el rumbo equivocado. Si ya no es tiempo de cambiar nuestros modos de relación social, de buscar caminos hacia la equidad social. Paz y justicia, he’i niko ñande escudo. La paz es fruto de la justicia. No habrá paz si seguimos ignorando a los sectores menos favorecidos.

La gente “ikuerái”

Es necesario decir que aquellos que postergan las justas y necesarias reformas sociales se hacen responsables de que ellas se busquen imponer por caminos violentos o a través de propuestas populistas radicales que se nutren del cansancio y de la desesperanza del pueblo. Kueráigui rei lo mitã oiméma otantea haguãicha oimeraẽ mba’e, oimeraẽva rapykuérintema ojepoi. Ndaha’éi katuete itavýgui, ikueráiguintema, ndoikuaavéimagui mávarepa ojepokãta. Los hulanokuéra akãrente ndajahamo’ãi mamove.

Más allá de la solidaridad para casos especiales, somos llamados a generar procesos de participación organizada y continuada, para una mayor efectividad en el logro de políticas sociales que beneficien a todos. Kóa ipukúta ha upévare ñañepyrũma va’erã. Upe ko’ãga ñande jahecháva ñande képe ramo guáicha ohechava’erã hesa tee rupi, umi Paraguay rajy ha ta’ýra ne’ĩrava ohecha yvy rova. Ñande ñañoty va’erã ko’ãga pe jaipotáva ohecha hikúai.

Sembremos el futuro con esperanza. La oración y el cuidado de la vida niko ha’e la ñande tema ko arapegua: che pehenguekuéra religiosos ha religiosas kuérape ningo ha’esemi: pe tekove ñangareko niko ha’e ñane misión, aníkena okañy ñandehegui péva. Upéicha avei aníke ikangy ñande rekove ñeme’ẽ Ñandejárape, ñañekarama hatã kena hese. Ha’e voi niko ñande renói kuri, ha jaguata kena opa araite pueblo ndive.

Aníkena ñamboty ñande apysa isapukái ha imba’e jerure rovái, especialmente umi ohasa asýva, oñemboykéva ñande sociedad, ha tupaópe avei, ha umi avave nohendúiva ha ndohecháiva kena ñamoirũ, los descartados, he’íva el Papa Francisco, ikangy va’erã ñande rekove jajehekýi ramo mboriahu kuéra apytégui, hendive kuéra ha ijapytépe kuéra ñane ra’arõ Ñandejára.

Y tenemos esperanza, ndaha’éi katuete jajeroviágui ñande jehe, tenemos esperanza porque tenemos fe en Dios, porque nada es imposible para Dios. Pe oje’eva’ekue ñande sype, oje’e avei ñandéve: Ani rekyhyje, ndaipóri ikatu’ỹva Ñandejára peguarã. Upévare ikatu ñande ñañakarapu’â, ñande sy javeve, ha ja’e ñande py’aite guive oñondive: “esperanza nahavẽi ha consuelo ndaitujúi”. Amén.