Continúa investigación sobre accidente aéreo en el que falleció Walter Harms

Tras nueve días del accidente aéreo en que cuatro personas murieron, entre ellas el parlamentario Walter Harms, se sigue en etapa investigativa y se manejan hipótesis; sin embargo, indicaron que aún no se puede adelantar nada.

Al día siguiente del trágico accidente se inició la investigación, “pero donde estamos un poco trancados es en la investigación de si hay otras aeronaves que aterrizaron ese día en el mismo lugar (pista sin habilitación)”, indicó Nelson Mendoza, presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac).

Agregó que hasta el momento no se cuenta con videos, información o alguna otra prueba, pero, paralelamente, se trabaja en la investigación con la Fiscalía local para corroborar si otra aeronave aterrizó o no en el mismo lugar.

“Teníamos la versión de que eran nueve las aeronaves y estamos buscando a esa persona para corroborar su versión”, indicó.

Lea más: Dinac confirma lista de pasajeros en fatal accidente aéreo en el que falleció Walter Harms

En busca de faltas administrativas de otras aeronaves

También manifestó que dentro del marco de la investigación se indaga si otras aeronaves realizaron la misma falta administrativa.

“Todas las aeronaves que salieron de Asunción llegaron al destino que habían declarado. Lo que no sabemos es si una aeronave que no salió de acá y que no declaró haya llegado a esa pista”, sostuvo.

Recordó que la aeronave siniestrada sí hizo un plan de vuelo pero a otra pista, ya que esa no cuenta con habilitación.

Reporte de pista no habilitada

Hasta el momento, ya se realizaron los trabajos de verificación de las condiciones en que se encontraba la pista no habilitada, así como el análisis del motor de la aeronave, y se cuenta con las declaraciones de colegas del piloto, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp