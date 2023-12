IPS: Brítez denuncia presión política para blanquear a funcionarios contratados

Tras el pedido realizado por el consejero José Jara Rojas, de reconsiderar a los excluidos del concurso de desprecarización laboral que denuncian fallas en el sistema informático, el doctor Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se quejó de la presión política existente para blanquear a funcionarios contratados y pidió “limites” a los pedidos personales.

Ante la solicitud -realizada sobre tablas por el consejero representante de Jubilados y Pensionados, durante la sesión del miércoles último- el doctor Brítez respondió que parar el proceso de selección de funcionarios permanentes sería inoportuno. Refirió que si el concurso de desprecarización laboral se detiene, sería imposible de finalizar este año.

“Por lo menos la gente que acude en forma personal, particular (a pedir verificación), creo que se le podría considerar”, pidió Jara Rojas.

Ante la insistencia, el presidente del IPS mencionó la presión política que existe en torno al concurso que actualmente está en curso y que en una primera etapa excluyó a los primeros 243 funcionarios.

“No están acostumbrados acá a los concursos, los ‘perros’ (funcionarios) quieren que vos les soluciones. Tengo pedidos de la gobernadora de Concepción (Liz Meza), por ejemplo, que me mandó 20 (pedidos); que se olvidó tal cosa, pidiendo ‘por favor, presidente’. Tiene que haber un límite”, manifestó.

Liz Meza se candidató a gobernadora de Concepción por el Partido Colorado, en principio por el movimiento interno Fuerza Republicana, pero actualmente es cartista.

Funcionarios excluidos presentaron hasta documentos de otra persona, dice RR.HH

Pese a que los funcionarios excluidos no presentaron varios documentos, para Jara Rojas eliminar a estos trabajadores que “esperan los concursos de desprecarización por varios años”, es “injusto”.

Según Diana Giménez, jefa de Recursos Humanos del IPS, entre las faltas cometidas por los excluidos se encuentran, por ejemplo, la presentación de documentos vencidos o borrosos e, incluso, la carga de papeles que corresponden a otra persona.

Giménez detalló a ABC que al iniciar el concurso, estaban habilitados 2.852 funcionarios. Del total, se presentaron 2.735 personas y fueron admitidos 2.493 trabajadores en la primera etapa. Los no admitidos son 243 funcionarios.

“Que el funcionario no levante uno u otro documento ya le excluye de continuar el proceso de desprecarización. Al finalizar el periodo de postulación, el sistema ya no permite modificaciones. Tenemos variados motivos por los que estas 243 personas no fueron admitidas para continuar el concurso”, afirmó Giménez.

Además, la jefa de Recursos Humanos aseguró que se realizó la verificación individual de cada caso objetado.

Convocaran a concurso “más grande” en 2024, dice Brítez

Brítez aseguró que se harán las averiguaciones y que si realmente las fallas denunciadas por los funcionarios son un problema del IPS, serán necesarias las reconsideraciones pertinentes.

Además, el presidente del IPS aseguró que entre marzo y abril del 2024, se realizará una convocatoria con más vacantes y, que todos los elegibles de este concurso ya no tendrán que rendir. El proceso de selección de personal permanente debe continuar el lunes, con las pruebas de conocimiento institucional. El examen será virtual y de selección múltiple en grupos de hasta 200 funcionarios.