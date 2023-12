IPS excluyó a los primeros 243 funcionarios en proceso de desprecarización, alegando faltas en documentación

Tras las denuncias realizadas por funcionarios de Instituto de Previsión Social (IPS) que quedaron fuera del concurso de desprecarización, Diana Giménez, responsable de la Dirección de Recursos Humanos, brindó detalles sobre las fallas cometidas por 243 trabajadores excluidos del concurso, actualmente en marcha.

Lea más: “Hay un descontrol sobre los reposos de IPS”, reconoce gerente de Salud

Según las quejas de los funcionarios, existieron fallas en el proceso. No obstante, Giménez refirió que las fallas fueron cometidas por los propios trabajadores, que no presentaron en forma todos los documentos exigidos.

“El IPS llamó a un concurso interno para ocupar vacancias para desprecarización del personal contratado. Terminamos ahora la etapa inicial, que sería la etapa ejecutiva. Se hizo la publicación del llamado y las postulaciones se hicieron a través de un sistema informático. Cada interesado ingresó a postularse y según el grupo ocupacional al cual corresponde, debía presentar una serie de documentaciones”, explicó.

IPS dispone de 404 vacantes para desprecarización de funcionarios

La jefa de Recursos Humanos del IPS detalló que al iniciar el concurso, estaban habilitados 2.852 funcionarios, que llenaban los requisitos para postularse a una de las 404 vacantes disponibles. Del total, se presentaron 2.735 personas y fueron admitidos 2.493 trabajadores en la primera etapa. Los no admitidos son 243 funcionarios.

Lea también: IPS premió a Gustavo Arias, luego de tres meses de ausencia por “estrés”

“Que el funcionario no levante uno u otro documento ya le excluye de continuar el proceso de desprecarización. Al finalizar el periodo de postulación, el sistema ya no permite modificaciones. La verificación documental duró más de una semana. Tenemos variados motivos por los que estas 243 personas no fueron admitidas para continuar el concurso”, afirmó Giménez.

Documentación poco legible o fotos borrosas fueron algunas de las fallas encontradas. Según la jefa de RRHH, se encontró incluso que algunos funcionarios presentaron documentación de otra persona, o repitieron el mismo documento en ciertos campos exigidos por el sistema de evaluación.

“A cada uno de los no admitidos se les mostró de forma individual cómo levantaron al sistema su postulación. Cada caso se está verificando y muchos ya admitieron sus fallas”, indicó la funcionaria.

Pruebas de conocimiento institucional, iniciarán el lunes

Diana Giménez precisó que la segunda y última etapa del concurso iniciará el lunes y se desarrollará por tres días de manera virtual. Se trata de las pruebas de conocimiento institucional.

Lea más: Es absolutamente inaceptable la pretensión de manotear fondos del IPS

“El examen es virtual y de selección múltiple; será por grupos de 200 personas. Los exámenes inician el lunes 18 y llevará tres días finalizar esas pruebas. Ese es el último proceso de prueba y tras la corrección de los exámenes habrá un periodo de tachas y reclamos de dos días. Posterior a eso ya se estaría publicando la lista de funcionarios nombrados”, indicó.