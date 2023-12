MEC acorta camino para asumir presidencia del Cones: Federico Mora confirmó candidatura

El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, confirmó hoy que se candidata a la presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), luego de la renuncia a la titularidad de la entidad por parte de Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción.

“Nosotros, como MEC (Ministerio de Educación y Ciencias), vamos a presentar mi candidatura para asumir la presidencia (en sesión del Cones)”, afirmó Mora, ex coordinador del programa de becas “Don Carlos Antonio López” (Becal).

Actualmente, se encuentra interinando la titularidad del consejo la vicepresidenta, Zully Vera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quien permanecerá como segunda al cargo.

Para quedar como titular del consejo, Federico Mora necesita la votación de una mayoría simple. Son 13 los miembros directivos titulares del Cones, quienes pueden votar en sesión.

Con este paso, se acorta el camino para que el MEC asuma la titularidad del órgano, incluso antes de que se estudie el proyecto para modificar la Ley N° 4995/13 de Educación Superior que crea el Cones, y con el cual el ministerio pretende presidir el consejo sin necesidad de votaciones. Los rectores de universidades quedarían con cargos de consultoría.

Además, el MEC pretende igualmente crear la par una superintendencia de universidades.

Cones: MEC asumiría por primera vez la presidencia

De darse la victoria del viceministro de Educación Superior, sería la primera vez en 10 años, desde la vigencia de la Ley N° 4.995, en que una autoridad del MEC asuma la titularidad del Cones.

En ese sentido, Mora explicó que tiene una especie de conversación con la mayoría de los miembros del consejo para llegar a la presidencia. “Yo no sé si soy el único candidato, pero hay un trabajo ya hecho con la mayoría”, agregó.

El doctor Clarito Rojas renunció al Cones el miércoles por la noche, tras criticar públicamente y calificar de inconstitucional la intención de cambiar la normativa del Cones, para que el MEC sea el ente rector de la educación superior.

“Actualmente el MEC es miembro titular del Cones. Por la Ley vigente, bien ya puede ser electo para la presidencia, es cuestión que el pleno elija”, apuntó el rector de la UNC.

Para el renunciante, el proyecto de Ley es inconstitucional porque pasa a los rectores de universidades como órganos consultores y no como miembros directivos del consejo, por lo que podría quebrarse la autonomía universitaria garantizada en la Constitución Nacional.

Federico Mora negó conflicto con ex presidente

Según trascendió, Rojas supuestamente renunció por presiones del viceministro Mora, algo que el alto funcionario del MEC niega.

“No es mi forma de actuar, es una locura me parece que alguien pueda decir que yo hice o no hice tal cosa”, aseguró el viceministro.

Destacó que los cambios son necesarios en la educación superior y que mediante la propuesta oficial del MEC, el sector “está posicionado” en la agenda pública en la actualidad.

Clarito Rojas no respondió nuestras consultas sobre el conflicto tras dar un paso al costado.