Ratifican prisión preventiva de Juan Villalba por violencia familiar

Este viernes se realizó la audiencia de imposición de medidas de Juan Francisco Villalba Ydoyaga, procesado por presunta violencia familiar.

Comparecieron ante la magistratura la defensora técnica del imputado, Ruth González, y la fiscal Fátima Villasboa. Además se presentó la supuesta víctima del hecho de violencia, Laura Beatriz Prieto.

En el lugar se resolvió no hacer lugar a la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva solicitada por la defensa técnica del imputado.

Se lo detuvo en una intervención

Además, se ratificó el auto interlocutorio de fecha 8 de diciembre dictado por el juez penal Rolando Duarte en contra del imputado, por los mismos fundamentos.

El pasado 7 de diciembre, la esposa y la cuñada de Juan Villalba presentaron denuncias contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, por violencia contra la mujer. Tras una intervención fiscal este mediodía, se determinó la detención.

Tenía orden de alejamiento

El abogado de una de las víctimas, Nery Martínez, detalló que su clienta, la cuñada, presentó una orden de alejamiento debido a que recibió amenazas violentas por parte del exfuncionario municipal.

Así también, destacó que la esposa fue víctima de golpes y presentó una nueva denuncia hace apenas dos días, ante la Comisaría Tercera. Sin embargo, aseguró que ya existen varios antecedentes de otros hechos de violencia familiar, reportados con anterioridad.

Mujer negó los hechos tras denuncia

A los medios de comunicación expresó que no ocurrió ningún hecho de violencia familiar, así como habían denunciado sus familiares. “Quiero aclarar que no ocurrió tal cosa, así como se está divulgando en las redes sociales. Juan Villalba no me agredió”, expresó.

Sin embargo, las causas de violencia familiar se investigan de oficio, por lo que a pesar de la declaración de la mujer, ya no se puede revertir la investigación.