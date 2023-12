“Juan Villalba no me agredió”, sostiene su esposa tras supuesta violencia familiar

Laura Prieto, esposa de Juan Villalba, habló con la prensa sobre el caso de supuesta violencia familiar que sufrió. Villalba está con prisión preventiva en el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

Prieto manifestó que ella quería declarar ante el Ministerio Público; sin embargo, no lo pudo hacer. Según manifestó, la Fiscalía estaba ocupada con otros casos.

A los medios de comunicación expresó que no ocurrió ningún hecho de violencia familiar, así como habían denunciado sus familiares. “Quiero aclarar que no ocurrió tal cosa, así como se está divulgando en las redes sociales. Juan Villalba no me agredió”, expresó.

Asimismo, señaló que las fotos que circulan en las redes sociales no concuerdan con la realidad. “Yo estoy bien”, expresó.

“No me siento amenazada”, dice esposa de Juan Villalba

Desmintió además los rumores de que ella estaba desaparecida. “A través de estos medios quiero hablar a mis familiares de que estoy bien. No me siento amenazada”, aclaró.

Acotó que el problema que tiene su hermana con su esposo, Juan Villalba, es otra cuestión que ellos deben resolver. “Les digo a mis hermanas que piensen. Déjenme tranquila. No digan cosas que no corresponde”, sentenció la mujer.

Lamentó además el cuestionamiento de la salud mental que también se está hablando en los últimos días. Yo siempre estuve acá. Yo soy una profesional, soy mamá de tres hijos”, mencionó. Prieto, destacó que eso también le genera consecuencias.