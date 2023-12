Pese al estacionamiento tarifado, cuidacoches seguirían cobrando por “cuidar” autos, advierten

Faltan pocos días para que se inicie el estacionamiento tarifado en Asunción y siguen saltando reclamos de todo tipo, empezando por la falta de señalización o pinturas mal hechas en espacios donde no caben autos. El concejal Álvaro Grau señaló que los ciudadanos no tienen alternativas de transporte, mucho menos en horario nocturno, por lo cual no se justifica el cobro de la tarifa fuera de horario laboral.

“Es realmente inmoral cobrar sin antes solucionar el problema de transporte y de horarios nocturnos”, enfatizó el concejal. Además, cuestionó que tampoco se solucione el problema de los cuidacoches, puesto que estos advierten que seguirán extorsionando.

“Los mismos cuidacoches dicen que eso (la tarifa) es por estacionar y que el cuidado es aparte. Te dicen: ‘Ah, yo no sé qué le puede pasar al vehículo’. Están blanqueando el esquema de apriete de estos extorsionadores cuidacoches”, cuestionó el concejal opositor.

Aseguró que, pese a las negociaciones y promesas, ahora los cuidacoches dicen que “no se va a terminar” su negocio y que el estacionamiento tarifado es “aparte”.

El tarifado se implementará sin estudios técnicos y pese a fallas

Por otra parte, el concejal Grau señaló que la aplicación desarrollada por Parxin no funciona y muchas personas reportan problemas para registrarse. “Hacen todo mal”, insistió y mencionó los cordones mal pintados, por ejemplo.

Así también, aseguró que no existe un solo estudio técnico que justifique el costo estipulado, por qué se cobrará G. 4.500 por hora y “de dónde viene” el proyecto. “La improvisación de por medio está al 100%”, enfatizó el concejal municipal.

