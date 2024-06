Bachi condiciona su respaldo a la intervención de la gestión de Nenecho: ¿qué pidió?

La bancada de Honor Colorado recibió al intendente de Asunción, el colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante la denuncia de malversación por parte de la Intendencia de 500.000 millones de guaraníes de una emisión de bonos. El líder Basilio “Bachi” Núñez expuso su total respaldo “como integrante del movimiento”.

“Nosotros sabemos que hay sectores políticos y mediáticos que cuestionan y que cambian de discurso; primero dijeron faltante, después malversación”, señaló al salir de la reunión. Consultado sobre si sabe realmente qué se hizo con los bonos, dijo que todavía no analizó los documentos presentados hoy.

“El intendente dice que no hay malversación, hay faltas administrativas, que todas las instituciones tienen”, alegó Núñez. Agregó que la Contraloría, el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Cuentas del Senado van a definir el asunto.

Condiciona la intervención a administración de Nenecho

Consultado sobre la posibilidad de aceptar una intervención a la Municipalidad de Asunción, respondió: “Si se interviene la Municipalidad de Ciudad del Este, sí (voy a aceptar)”. Ante la pregunta de si se trata de una condicionante, agregó que sí, “porque Miguel Prieto tiene 39 denuncias y no puede ser que después de dos años no se intervenga”.

Además, recalcó su confianza en la administración de Nenecho. “Yo sé que si se interviene van a decir que no, no hay faltantes, no hay malversación, puede ser que haya faltas administrativas”, manifestó en defensa del intendente municipal.