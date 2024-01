Intendente de Areguá denunciado por violencia hacia la mujer

La Presidenta y Convencional de la Seccional Nº 434 de Caacupemi, Fátima Ayala, hizo pública una denuncia de discriminación y persecución política, alegando que es víctima de violencia política por ser la primera mujer elegida como presidenta de su seccional.

Desde que ganó la encuesta popular como candidata, Ayala asegura que Denis Torres se ha encargado de desplazarla de espacios políticos mediante la intervención de las cabecillas de la Seccional Nº 434, de la cual ella es presidenta. Su elección fue resultado de una encuesta realizada por GRAU Y ASOCIADOS, por pedido del entonces diputado nacional Tadeo Rojas.

Pide que se prohíba toda forma de denigración

En la denuncia, Ayala solicita que se prohíba al intendente de Areguá y a los miembros de la seccional N.º 434 y funcionarios de la Municipalidad, entre ellos Cesar Grance, Cinthia Muñoz, Matilde Lezcano, Fernando Caballero, Dionisio Cabrera, Romina Aranda, Roberto Martínez, Alberto Tapi Franco, Viviana Fretes, Javier Rojas, Rodrigo López y Jeremías Ferreira, cualquier forma de denigración, humillación, intimidación, amenazas, coacción, entre otras formas de violencia, así como impedirles obstaculizar el ejercicio de sus funciones políticas.

Asegura que se ampara Ley N.º 5777 DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES, CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA en el Art. 6 donde incluye la violencia política como uno de los tipos de violencias.

Ayala menciona haber recurrido a la Viceministra de Igualdad y No Discriminación, Sonia Brucke, quien, en lugar de ofrecer ayuda, la remitió a una psicóloga de Ciudad Mujer. “Luego de haberme escuchado me preguntó si yo en el pasado tuve alguna relación sentimental con Denis”, menciona Fátima. Esta situación, según Ayala, hace que las mujeres se sientan vulnerables.

Pide intervención dela Junta de Gobierno

Sostiene que, ante hechos graves que indican un “claro interés de destituirla”, ha solicitado la intervención de la Junta de Gobierno del Partido Colorado en la seccional. Acusa directamente a Humberto Denis Torres de abusos de poder y señala a la Seccional N.º 433 por buscar controlar Areguá al ocupar espacios de poder e integrar a sus correligionarios en cargos dentro de la municipalidad.

“Aparezco sola en las reuniones, no me invitan a las actividades, cuando llego a las sesiones todos ya están sentados y me dicen que no hay lugar para mí”, manifiesta. Además, denuncia que el intendente lleva a los miembros titulares de su seccional de un lado a otro de manera ilegal ya que está prohibido en el estatuto que ningún presidente de seccional se involucre con miembros de otras seccionales.

Lo acusa de “violencia política”

Ayala responsabiliza directamente a Denis Torres por las divisiones en su seccional y lo denuncia por “violencia política”, especificando que esta acción busca obstaculizar su participación política. Afirma que, como presidenta, ninguna acción puede llevarse a cabo sin su autorización, y que las actas fueron secuestradas, hecho que también denunció.

La violencia política constituye uno de los principales obstáculos para la participación política de las mujeres, aunque en Paraguay aún no existe una Ley específica de Violencia Política. Ante esta realidad, las mujeres que ejercen la política solo tienen la opción de denunciar, con pocas posibilidades de que el caso avance.

Prebendarismo colorado en la municipalidad

Además de la supuesta violencia política perpetrada por miembros de la Seccional N.º 434, Ayala denuncia que 8 de los miembros fueron designados como funcionarios de la municipalidad, todos pertenecientes al movimiento Honor Colorado. Afirma que esta situación abusa del poder partidario otorgado por el estatuto.

Ayala expone que la Municipalidad de Areguá está dominada por personas designadas por Denis como aliados, siendo la mayoría de los funcionarios municipales parte del movimiento de Denis.

Funcionarios y ex funcionarios municipales que integran la Seccional N.º 434 de Caacupemií, Areguá

César Grance (director de Cultura)

Cinthia Muñoz (funcionaria de filial Caacupemí y cuñada del Intendente)

Matilde Lezcano (encargada de Patrimonio)

Fernando Caballero (funcionario desde que integró la Seccional Nº 434)

Dionicio Cabrera (funcionario municipal)

Romina Aranda (secretaria de la Junta Municipal)

Roberto Martínez (funcionario municipal)

Alberto Tapi Franco (Funcionario de Limpieza)

Viviana Fretes (ex auditora de la Municipalidad)

Javier Rojas (esposo de la directora del Hospital Distrital y miembro de la Seccional Nº 413)

Se intentó contactar al intendente Humberto Denis Torres, pero no respondió a las llamadas telefónicas.