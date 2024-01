Visitantes decepcionados por la situación en la playa municipal de Areguá

Aunque las aguas de la playa municipal de Areguá no estén habilitadas para el baño, los visitantes optaron por dar un paseo y disfrutar de la vista del lago Ypacaraí durante el feriado del lunes. Sin embargo, la falta de mantenimiento del muelle, la escasez de basureros, la conducta irresponsable de quienes arrojan basura al suelo y el desorden general oscurecen el potencial que podría tener el lugar si se invirtiera en mejoras significativas.

La playa carece de atractivos, según algunos vendedores, aunque otros se muestran satisfechos por la oportunidad de utilizar los espacios destinados a los visitantes para exhibir y vender sus productos, generando conflictos constantes con la encargada de la playa, Rufina Barrientos, quien según los vendedores administra el lugar de manera autoritaria.

Manuel Borda es de San Lorenzo y fue a pasar la tarde con su novia, pero grande fue la desilusión al ver el predio de la playa en malas condiciones, malezas, agua estancada que atrae la proliferación de mosquitos. “Si cobran entrada por lo menos tienen que invertir por el lugar, es municipal”, expresa Borda.

Los emprendedores brindan opciones alternativas, como paseos a caballo desde G. 20.000 por persona, parque de diversiones y paseo en canoas a G. 10.000, mientras aguardan la habilitación del lago para el baño. Sin embargo, en el caso de los canoeros, carecen de un lugar seguro para que los interesados en el paseo por el lago puedan subir y bajar. Ante esta situación, han improvisado unas tablas que cumplen la función de un muelle entre los camalotes.

Una de las vendedoras se dedica al rubro de la comida. Prefirió no dar su nombre y expresó que hace 20 años trabaja en la playa y que ahora le quieren cobrar electricidad. “Yo no uso electricidad, tengo una deuda por mi puesto que pago, pero no se vende nada, no hay atractivos. La gente se queda un ratito y después se va. No sabemos qué hacer ni con más hablar”, manifiesta la vendedora.

El feriado del lunes, alrededor de 3.000 personas ingresaron en trascurso de la mañana y parte de la tarde en la playa municipal de Areguá. La lluvia atajó la posibilidad de que más personas visiten este lugar.

Varios ciudadanos aragüeños vienen solicitando acceso a la información pública de la Municipalidad de Areguá para saber el ingreso económico que genera la playa municipal, pero hasta ahora la Municipalidad ignora la Ley N° 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.